Edição de 2023 dos Jasc está cancelada; saiba como estava Brusque na disputa

Os Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) de 2023 foram cancelados oficialmente nesta quinta-feira, 23, em decisão conjunta do presidente da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte), Paulo André Jukoski da Silva, o Paulão; e do prefeito de Rio do Sul, José Eduardo Thomé. O motivo está nas condições climáticas pelas quais passa o estado, especialmente ao longo de novembro, e a calamidade pública que assolou Rio do Sul, cidade-sede do evento, que seria realizado de 29 de novembro a 9 de dezembro.

Entre as justificativas que constam na Nota Oficial 001/2023, estão riscos à saúde e à integridade física dos participantes, a falta de condições em Rio do Sul para realização dos Jasc e a dificuldade de locomoção. Não só os Jasc, como o Parajasc, o Catarinense Escolar de Futebol e o Dança Catarina foram cancelados, estes três por meio de comunicado anterior.

A 62ª edição dos Jasc já estavam em andamento, de fato, desde 10 de novembro, com competições específicas realizadas em outras cidades-sedes, como Timbó e Florianópolis. A sequência do evento está cancelada.

Brusque já estava participando em algumas modalidades. No torneio de bolão 16 masculino, chegou ao sexto lugar, obtendo um ponto na classificação geral. Na Chave B, obteve vitórias sobre Florianópolis e Camboriú, por 1470 a 1365 e 1442 a 1356; e perdeu para Caçador e Rio do Sul por 1498 a 1458 e 1566 a 1499.

O município também participou do triatlo feminino e masculino. Graziela Bertolini, Mariane Groh, Valquíria Borges, Carlos Bertolini, Carlos Bergamaschi, José Lucas Habitzreuter e Charles Dadam representaram a cidade na praia de Canasvieiras, em Florianópolis. No atletismo, Brusque contou com Mariana de Jesus e Áquila Roux.

Com o ponto conquistado no bolão 16, Brusque ocupava a 12ª posição dos Jasc, ao lado de Chapecó, Tubarão e Joaçaba. São José liderava com 42 pontos, seguida por Itajaí, com 34; Blumenau e Balneário Camboriú compartilhavam o terceiro lugar com 31.

As seguintes equipes brusquenses estavam classificadas:

Atletismo (feminino e masculino)

Basquete masculino

Beach tennis (feminino e masculino)

Bocha rafa vollo feminino

Bolão 16 masculino

Bolão 23 (feminino e masculino)

Boxe masculino

Ciclismo (feminino e masculino)

Futebol feminino

Futsal feminino

Ginástica rítmica feminina

Jiu-jitsu (feminino e masculino)

Judô masculino

Natação (feminino e masculino)

Taekwondo feminino e masculino

Tênis masculino

Tênis de mesa masculino

Tiro armas curtas

Tiro armas longas

Triatlo (feminino e masculino)

Vôlei feminino

Vôlei de praia (feminino e masculino)

