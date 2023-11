GALERIA – Guabiruba inicia decorações de Natal; confira as imagens

O município de Guabiruba iniciou as decorações de Natal do município. Diversas placas decorativas e bonecos foram instalados nas regiões da cidade.

A superintendente da Fundação Cultural, Jenifer Schlindwein, enfatizou o compromisso em inovar na decoração natalina do município. “Os cidadãos e turistas merecem o acolhimento desta época do ano, transmitindo de fato que o natal aqui é mágico e que somos a Terra do Pelznickel. Isso é único e ficou marcado em diversos pontos da cidade através das estruturas dos arcos na rua central e também no acesso da cidade”.

Convite

A superintendente ainda comenta que “através de uma cidade bonita, decorada e acolhedora, desta forma convidamos as pessoas para passarem o seu tempo em Guabiruba, compartilhando momentos e contribuindo com a economia local” destaca.

Além dos personagens como Pelznickel, São Nicolau e a Christkindl, que marcam presença nos caminhos aos bairros do município, nesta temporada a presença da língua alemã e italiana se tornam saudações mais frequentes. No trabalho realizado por artesãos como Djonata Ricardo Barcelos e Marilise Bittelbrun Teixeira, o legado das tradições e do trabalho manual tem seu protagonismo em Guabiruba.

Segundo Letícia Fischer, secretária de Turismo, houve um planejamento na decoração para o Natal Mágico de Guabiruba, “para que este envolvesse turistas e moradores numa atmosfera de encanto.”

A secretária tambem apresentou a praça central, na qual será realizado o presépio.

O Pelznickel, figura central do município, não apenas marca presença na entrada da cidade, mas também se destaca nos arcos da rua principal e nas praças. “Assim, o convite é estendido a todos para que conheçam a magia do Natal em Guabiruba”, completa Letícia.

Confira algumas imagens:

