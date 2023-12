Editorial: Então, é Natal!

Após vivermos tanta chuva neste ano, principalmente nos meses de outubro e novembro, em dezembro o Sol reapareceu. A chuva foi tão intensa que, a cada três dias, apenas um foi de Sol em 2023.

Depois das chuvas e enchentes, foi necessária iniciar a reconstrução. Entre as obras da prefeitura, estão a recuperação da Beira Rio, conserto de cabeceira de ponte, além de centenas de pequenas e médias obras de reparação. Tudo isso somente é possibilitado com o retorno do Sol e a pronta atuação do governo municipal.

Ainda no Executivo, é louvável a iniciativa das parceiras público-privadas aprovada, que tem como foco, para 2024, a implantação do saneamento básico em Brusque. Muito nos envergonha não ter o esgoto doméstico tratado, mas, a partir deste ato, é dado um passo importante no sentido de mudar esta história.

Junto do Sol, dezembro também trouxe outras boas notícias. No âmbito político, o desdobramento do caso envolvendo o vereador Jocimar dos Santos reflete a vigilância dos órgãos de segurança contra desvios e práticas de corrupção na nossa cidade.

Na área esportiva, também tivemos boas notícias com um acordo intermediado pelo prefeito de Brusque, André Vechi, que possibilita ao Brusque jogar no campo do Carlos Renaux. Assim, o torcedor poderá torcer pelo seu time na sua própria cidade. Um baita presente no fim do ano, que veio com o retorno do patrocínio máster da Havan, que fortalece o caixa do clube e amplia as possibilidades para o futebol em 2024.

Brusque foi reconhecida como uma das 30 melhores cidades do Brasil para fazer negócios na indústria, evidenciando um ambiente propício ao desenvolvimento econômico

Na área de entidades, a estrela da Unifebe brilhou neste mês, tanto pela iniciativa do Natal Solidário, como pelo reconhecimento dado em moção honrosa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) e o lançamento do livro que celebra os 50 anos da instituição.

Outro destaque do ano foi a comemoração cercada de festividades dos 150 anos da paróquia São Luís Gonzaga, a qual é intrinsecamente ligada a cultura e religiosidade brusquense. Também, foram comemorados os 70 anos da Sociedade Amigos de Brusque (SAB). A tradicional instituição mantém o conhecido Museu Casa de Brusque, extremamente importante para a preservação da história da nossa cidade.

Na economia, o saldo positivo de empregos em 2023 e o crescimento do PIB em mais de 24,5% em 2021 refletem o fortalecimento da cidade. Brusque foi reconhecida como uma das 30 melhores cidades do Brasil para fazer negócios na indústria, evidenciando um ambiente propício ao desenvolvimento econômico.

Na região, merece menção o município de Botuverá, que pode receber o título de capital nacional da cultura bergamasca. O Jornal neste ano evidenciou este tema no especial “Botuverá Terra dos Bergamascos” que foca no resgate do dialeto e nesta cultura marcante.

Em Guabiruba, neste mês, tivemos como atração a tradicional Pelznickelpatz, que chegou a 11ª edição, além do mágico Desfile de São Nicolau, também promovido pela Sociedade do Pelznickel.

E como é Natal, tem as atividades específicas desta época do ano. São ações sociais e de solidariedade realizadas por empresas, entidades, órgãos públicos e famílias. Para mostrar essas iniciativas que abrilhantam e tornam o espírito natalino ainda mais forte, o jornal O Município publicou o especial Natal Compartilhado.

Portanto, o mês de dezembro foi de boas notícias e que assim seja 2024. O jornal O Município deseja a todos um abençoado Natal e iluminado Ano Novo. Que neste novo ciclo, tenhamos muito mais boas notícias para divulgarmos.