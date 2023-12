Avanço nos projetos: prefeito de Brusque faz balanço da gestão em 2023 e adianta novidades para 2024

Com a chegada do fim do ano, o Executivo brusquense avalia o trabalho realizado durante 2023 e já projeta as ações para 2024. Em entrevista concedida ao jornal O Município, o prefeito de Brusque, André Vechi, comenta sobre as ações realizadas e adianta os planos para o município.

O prefeito inicia destacando o esforço da gestão em não deixar a ‘cidade parada’, principalmente no momento de transição em que assumiu o posto após a cassação de Ari Vequi. Para André, o trabalho foi bem feito naquele momento.

“A atuação intensa foi percebida e a resposta veio nas urnas. A população permitiu que eu e o Deco concluíssemos o mandato. Os projetos estavam bem encaminhados, porém, fomos surpreendidos com as chuvas, o que dificultou muita coisa”.

Chuvas e obras

Brusque foi um dos municípios que mais sofreu com chuvas na região. Com o mês de outubro mais chuvoso de sua história, a cidade também viu o rio Itajaí-Mirim sair da calha mais de dez vezes. A enchente do dia 17 de novembro deste ano, por exemplo, foi a 3ª maior enchente da história.

“Não há dúvidas que esses eventos deixaram muitos prejuízos aos moradores e a infraestrutura da cidade como um todo. Mais de 100 ruas tiveram tubulações danificadas. Porém, acho que soubemos lidar com os problemas com agilidade. A margem esquerda da Beira Rio, por exemplo, devemos entregar ela praticamente um mês após ser destruída. O governo respondeu de forma rápida e também trouxe recursos”.

Questionado especificamente sobre valores, o prefeito diz que foram obtidos R$ 2 milhões através dos deputados Carlos Humberto (PL) e Ana Campagnolo (PL) e mais R$ 2,5 milhões do governo estadual. Esse último valor deverá entrar nos cofres públicos já em 2024.

“É um desafio enorme governar em momentos assim, mas tenho certeza que a nossa equipe trabalha da maneira mais competente possível e percebo que a população entendeu que foi algo fora da curva, inesperado”.

Ainda segundo André, apesar das chuvas, obras importantes do município não pararam e já existem expectativas boas para o ano que vem, são elas:

Victor Meireles: ordem de serviço deve ser assinada ainda em 2023;

Creche da Limeira: ordem de serviço deve ser assinada ainda em 2023;

Governo do estado garantiu para 2024 mais R$ 3,5 milhões para continuar revitalização da rodovia Antônio Heil;

Edital de licitação da continuidade da Beira Rio já foi lançado.

Saúde

Sobre uma das áreas mais prioritárias da comunidade, a saúde, o prefeito disse que a implementação da telemedicina foi um dos pontos altos da gestão.

“Usar tecnologia para diminuir a fila de espera é um dos nossos objetivos. O médico de backup também é uma realidade. Hoje todas as UBS do município possuem médicos trabalhando e ainda temos três profissionais de retaguarda”.

Sobre o Posto de Atendimento (PA) do bairro Santa Terezinha, que é um projeto de anos atrás, o prefeito diz que ele deve ser entregue no primeiro trimestre de 2024.

“Vale lembrar que estamos esperando um auxílio do Ministério da Saúde que deve nos ajudar a dobrar o número de profissionais na área da saúde, isso será um avanço histórico, atendendo uma das demandas mais importantes do município. O Ministério inclusive já nos enviou R$ 500 mil para as reformas da UBS do Dom Joaquim, que sofreu com as chuvas”.

Educação

Para o setor de educação em 2024, André pontua que dois CEI (Raul Amorim no Ema II e o Raio de Sol II) devem ter o número de vagas ampliado. A ação também deve acontecer na creche do Limeira.

“Além disso, regulamentamos o recesso dos demais servidores da educação, foi ampliado para todos. Realizamos a nomeação dos diretores das escolas a partir de critérios técnicos, baseada nas notas das bancas de cada profissional, assim, evitamos escolhas políticas. Também aprovamos agora no final do ano um programa que incentiva a criação de creches nas empresas”.

Infraestrutura e Planejamento Urbano

Questionado sobre a nova ponte do Centro, o prefeito diz que ela será oficialmente inaugurada quando as vias de acesso forem concluídas. A ação deve acontecer no início de 2024, caso o fator climático colabore.

“Temos também aquele problema na rua São Pedro, uma obra mal executada. Vamos lançar uma licitação para que ela fique pronta no primeiro trimestre. A Estrada da Fazenda também será trabalhada e queremos lançar o contrato. Além disso, também vamos avançar nos próximos projetos do Fonplata. Nossa equipe está focada em licitar empresa para fazer o projeto da bacia do Rio Limeira, do canal extravasor”.

Sobre o Planejamento Urbano, o líder do Executivo recorda que o Plano Diretor teve sua última audiência realizada recentemente. Em fevereiro ele será encaminhado para a Câmara dos Vereadores.

“A consulta de viabilidade hoje é online e instantânea, algo que mudou o processo. A viabilidade do parcelamento de solo antes tinha o prazo de 90 dias e hoje demora 30. Nosso governo sempre buscou essa desburocratização”.

Esporte e cultura

No âmbito esportivo, André diz que foi encaminhado para a Câmara um projeto que busca estabelecer critérios objetivos e técnicos para a concessão da bolsa atleta. A resolução do problema, que é considerado grande e importante, também é prioridade da gestão.

“Além disso, devemos adquirir um ônibus novo para os atletas que hoje não possuem veículo adequado para a locomoção. Também estamos fazendo os orçamentos para o conserto do telhado da Arena Multiuso”.

Na cultura, o prefeito destacou que o Rock na Praça voltou ao mesmo lugar, o que era um desejo antigo dos participantes e do público.

Gestão

Durante o mandato, o prefeito salientou que no quesito gestão de governo, foi implantado um modelo de contratualização dos resultados, ou seja, todos os secretários possuem metas que precisam cumprir.

“Fizemos também o Gabinete Aberto e atendemos cerca de 20 a 25 pessoas por dia. A resposta da comunidade está sendo incrível. Encontramos realidades distintas e procuramos resolver os problemas rapidamente. As pessoas sentem que o prefeito está mais perto delas”.

Em 2024, o prefeito também prometeu o lançamento do maior concurso público da história do município.

“Queremos efetivar os servidores e sabemos que isso trará uma qualidade maior para a educação. O edital do transporte coletivo junto a Unifebe também será encaminhado. O edital para a concessão do esgoto também será lançado em 2024. São problemas grandes, mas que é preciso resolver”.

Desenvolvimento social

Questionado sobre o tema, André cita que profissionais do setor farão um curso profissionalizante em 2024 e salientou que a ação realizada com as pessoas em situação de rua será mais enérgica e efetiva.

“Estamos estudando a possibilidade de mudar o albergue de lugar. Teremos uma abordagem mais firme com os moradores que vivem nesta condição. A pessoa que quiser ser ajudada, terá nosso apoio, mas aquela que quiser viver nas drogas ou incomodar a população, faremos uma abordagem mais intensa”.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: