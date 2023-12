Confira a programação das celebrações de Natal e Ano Novo de igrejas de Brusque e região

Para comemorar o Natal, festividade cristã que celebra dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus, as igrejas de Brusque e região preparam celebrações em diversos horários.

As celebrações acontecem tanto no domingo, 24, véspera de Natal, quanto na segunda-feira, 25. Algumas igrejas também divulgaram a programação para a virada do ano.

Confira:



Paróquia São Luís Gonzaga, Centro:

Domingo, 24: missa às 19h;

Segunda, 25: missa às 7h, 9h e 19h;

Domingo, 31 de dezembro, às 7h, 9h e 19h;

Segunda-feira, 1º de janeiro, às 7h, 9h e 19h.

Comunidade São Francisco, na Cerâmica Reis:

Segunda, 25: missa às 9h.

Comunidade São José, bairro Primeiro de Maio:

Domingo, 24: missa às 17h

Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, bairro São Pedro:

Domingo, 24: missa às 17h.

Comunidade São João Batista, bairro Bateas:

Segunda, 25: missa às 7h30.

Comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Jardim Maluche:

Domingo, 24: missa às 18h;

Segunda, 25: missa às 9h.

Comunidade Santa Rita, bairro Santa Rita:

Domingo, 24: missa às 19h.

Comunidade Sagrado Coração de Jesus, bairro Guarani:

Domingo, 24: missa às 19h.

Comunidade Santo Antônio, no Volta Grande:

Segunda, 25: missa às 9h.

Comunidade Santa Paulina, na Travessa Lagoa Dourada:

Domingo, 24: missa às 18h.

Comunidade Nossa Senhora Aparecida, bairro Steffen:

Domingo, 24: missa às 19h.

Comunidade Cristo Rei, bairro São Luiz:

Segunda, 25: missa às 8h30.

Paróquia São Judas Tadeu, bairro Águas Claras:

Sábado, 23: missa às 19h;

Domingo, 24: missa às 19h;

Segunda, 25: missa às 9h e 19h30;

Sábado, 30: missa às 19h

Domingo, 31: missa às 9h e 19h;

Segunda, 1: missa às 9h e 19h30.

Paróquia Santa Catarina, bairro Dom Joaquim:

Domingo, 24: missa às 8h30 e 19h;

Segunda, 25: missa às 8h30.

Paróquia Santa Catarina, bairro Tomaz Coelho:

Domingo, 24: missa de advento às 7h;

Segunda, 25: missa às 7h.

Paróquia Santa Teresinha, bairro Santa Terezinha:

Domingo, 24: missa às 19h;

Segunda, 25: missa às 7h e 19h.

Paróquia Nossa Senhora de Azambuja, bairro Azambuja:

Domingo, 24: missa às 6h, 8h, 10h30, 16h e às 19h;

Segunda, 25: missa às 6h, 8h, 10h30, 16h e às 19h;

Domingo, 31: missa às 6h, 8h, 10h30, 16h e às 19h;

Segunda, 1º: às 8h30 e 19h.

Paróquia Bom Pastor, Centro:

Domingo, 24: culto às 18h e às 19h30;

Domingo, 31: cultos às 20h.

Guabiruba

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Centro:

Domingo, 24: missa às 15h e 18h;

Segunda: 25: missa às 8h;

Domingo, 31: missa às 18h;

Segunda, 1º: missa às 8h.

Botuverá

Paróquia São José, Centro:

Domingo, 24: missa às 19h;

Segunda, 25: missa às 8h;

Domingo, 31: missa às 8h;

Segunda, 1º: missa às 8h.

São João Batista

Paróquia São João Batista, Centro:

Domingo, 24: missa às 19h;

Segunda, 25: missa às 8h e às 19h.

Nova Trento

Paróquia São Virgílio, Centro:

Domingo, 24: missa às 8h e às 19h;

Segunda, 25: missa às 8h e às 19h.

Santuário Santa Paulina:

Domingo, 24: missa às 19h;

Segunda, 25: missa às 10h.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: