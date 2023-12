Últimos dias da programação de Natal: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Natal de Brusque

A programação de Natal de Brusque encerra neste fim de semana, com muitas atrações na praça Barão de Schneeburg, no Centro. Na sexta-feira, 22, a partir das 18h, o grupo Nadjara Acústico Natalino se apresenta às 18h, e o Papai Noel chega às 20h. No sábado, 23, o Bom Velhinho estará no local a partir das 18h, quando começa também a apresentação do Coral de Natal Sonata Escola de Música. Às 20h, se apresenta o Grupo de Terno de Reis Estrela Guia.

2. Desfiles em Guabiruba

O fim de semana também tem programação de Natal intensa em Guabiruba, com dois desfiles muito tradicionais. No sábado, 23, o Presépio Vivo parte do bairro Guabiruba Sul, na capela São João, às 19h30, e vai percorrer vários bairros. Já no domingo, 24, é a vez dos Pelznickels tomarem as ruas da cidade a partir das 14h.

3. Tribaile

O Tribaile de Fim de Ano agita o pavilhão da Fenarreco neste sábado, 23. Serão oito horas de evento, com apresentações das bandas San Marino, Sorriso Lindo e Brilham Som, e do cantor Paulinho Mocelin. O baile começa às 20h. Ingressos custam R$ 20 (mulheres) e R$ 30 (homens) + taxas e podem ser adquiridos através do site do Ingresso Nacional e pelo WhatsApp, nos números 47 99672-0961 e 47 99907-8359.

4. Festa dos anos 2000

A festa Carnal, relembrando os melhores funks e hits de hip hop dos anos 2000, acontece neste sábado, 23, no Zebra Club, na avenida Arno Carlos Gracher, no Centro de Brusque. O evento inicia às 22h. Os ingressos custam R$ 25 (simples) e R$ 40 (duplo) e estão à venda no site do Sympla. Mais informações e reservas de mesas no 47 98455-3815.

5. Virada de Natal

A tradicional Virada de Natal acontece no Casarão Garibaldi, no São Luiz, em Brusque, no domingo, 24, a partir das 23h. As atrações musicais são Suzie & os Gatinhos, Baile do Calinho e Dj Blade. Os ingressos custam R$ 80 + taxas e estão à venda no Sympla.

6. Incanto di Natale em Nova Trento

A programação de Natal de Nova Trento nesta sexta-feira, 22, a partir das 18h, e sábado, 23, a partir das 15h, acontece no centro de eventos Cremilda Tridapalli, no Centro, com atrações culturais, musicais e Papai Noel. Todos os detalhes estão no Instagram da prefeitura.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: