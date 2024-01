Editorial: Novos ares para o Bruscão

O Brusque Futebol Clube começa 2024 respirando mais e melhor. Novamente na Série B do Brasileiro, o quadricolor tem as finanças em melhor estado, conseguiu se reforçar e manter praticamente metade do elenco vice-campeão da Série C, incluindo aí quase todo o time titular. Diferente da impressão de terra arrasada deixada ao fim de 2022, o fim de 2023 traz um ar de esperança e renovação ao Bruscão.

O período entre dezembro e janeiro tem sido de ótimas notícias. O Carlos Renaux oferecia seus termos, o Brusque sequer respondeu a proposta, e até novembro era certo que o Brusque passaria toda a temporada 2024 (e muito mais que ela) longe da cidade. Até que a prefeitura anunciou que mediou um acordo para que o quadricolor jogue a Série B do Campeonato Brasileiro no Augusto Bauer.

Contudo, até onde foi apurado, não há um contrato assinado. A diretoria quadricolor já demonstrou preocupação sobre a real possibilidade de expansão para os necessários 6 mil lugares. Ótimo que tenha havido um entendimento, mas, sem contrato assinado, o anúncio foi precoce. É necessário que todas as partes tenham cautela e transparência com o torcedor num assunto que é do interesse de todos.

Uma notícia fundamental foi o retorno da Havan, que volta a ser patrocinadora máster do Bruscão, aliviando bastante as questões financeiras. A ausência da empresa teve grandes impactos em 2023, e o investimento em 2024 faz toda a diferença. A JCanedo, outra empresa tradicional brusquense, também está contribuindo com patrocínio, e houve outro acordo do tipo com uma casa de apostas, algo que se torna cada vez mais comum no Brasil e no mundo. Além disso, o Brusque renovou recentemente os patrocínios com a Bompack e Boca Mafra Premium.

Ainda sobre finanças do quadricolor, a adesão à Liga do Futebol Brasileiro (Libra), até onde sabemos, é um tiro certeiro da diretoria. O clube percebeu que, embora fosse membro-fundador da Liga Forte União (LFU), estava desprestigiado, prestes a receber bem menos do que clubes de reputação equivalente por parte de seus direitos comerciais. Deixou o grupo e encontrou proposta melhor na Libra. Um adiantamento de R$ 3 milhões ajuda a manter a casa em ordem, e ainda será possível receber R$ 11,25 milhões ou R$ 22,5 milhões, a definir pelo desenrolar das negociações entre a liga e o grupo investidor. A diretoria já sonha até com a construção do estádio próprio, mas isto ainda deverá ficar para um futuro um pouco mais distante.

Estas boas novidades no clube são prova do quão necessário e urgente era voltar à Série B já neste ano. Uma segunda temporada consecutiva na Série C, naquelas condições de 2023, teria consequências terríveis. Dentro de campo, o time conquistou o acesso até com certa tranquilidade, classificando-se com antecedência ao G-8 e à final do campeonato. Em outro cenário, a pressão teria sido ainda maior.

Em meio às dificuldades estruturais típicas, que agora incluem o CT Rolf Erbe em recuperação após as enchentes de novembro, o Brusque começa 2024 muito bem. Ao que tudo indica, será possível seguir brigando pelo título do Campeonato Catarinense e fazer uma boa Série B, mais regular e estável do que a que terminou com rebaixamento em 2022. O futuro do Brusque no médio e no longo prazo podem ser determinados com as decisões e os resultados desta temporada.