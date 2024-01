Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Jardim Maluche

Um homem foi preso pela Divisão de Investigação Criminal, da Polícia Civil, na tarde desta quinta-feira, 18, por tráfico de drogas. A prisão aconteceu na casa do suspeito, no bairro Jardim Maluche, em Brusque.

A prisão é decorrente de investigação iniciada no final de 2023, quando houve a instauração de procedimento policial para apurar a conduta do suspeito, que comercializava entorpecentes.

Após acompanhamento e monitoramento, foram abordados três homens, apontados como usuários de drogas, e que haviam acabado de negociar entorpecentes com o investigado, prova que gerou a prisão do homem, no bairro Jardim Maluche.

Na residência do investigado foram localizadas cerca de 50 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão.

