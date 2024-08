Editorial: Tradição polonesa em Brusque

Neste fim de semana acontece em Brusque o tradicional Evento Cultural Polonês, que chega à sua 15ª edição e será realizado no salão paroquial da igreja matriz São Luiz Gonzaga, nos dias 24 e 25 de agosto. O evento contará com comidas típicas, shows musicais e apresentações folclóricas.

Este tipo de evento é muito importante para a cidade, pois a cultura polonesa também teve papel fundamental na formação dos nossos costumes, e teve uma participação ativa no desenvolvimento social, cultural e economico de Brusque.

Um exemplo disso é que, em agosto de 1869, Brusque recebeu o primeiro grupo organizado de imigrantes poloneses no país, o que faz do município o “Berço da Imigração Polonesa no Brasil”.

Essa história foi magistralmente retratada no livro intitulado “O voo da águia: 150 anos de imigração polonesa no Brasil”, da professora e reitora do Centro Universitário de Brusque (Unifebe), Rosemari Glatz, a qual também ativamente atua na preservação da cultura polonesa, e no estudo da história da chegada e adaptação dos primeiros imigrantes ao nosso estado.

Também é necessário destacar a atuação primordial da Fundação José Walendowsky, atualmente presidida por Luis Antônio Walendowsky, que atua ativamente na promoção da cultura do país europeu, seja por meio da tradicional festa, realizada anualmente, assim como intercâmbios e eventos culturais que colocam Brusque dentro da Europa, ao mesmo tempo em que trazem um pouco da Europa para dentro de Brusque.

Isso é possível, por exemplo, com a vinda anual de artistas poloneses para se apresentar em Brusque. Neste ano, a festa contará com um recital de piano com o músico polonês Artur Dutkiewicz.

Da mesma forma, estarão presentes autoridades da Polônia, como a prefeita de Gmina Popielów/Stare Siolkowice, Sybilla Stelmach, além do vice-prefeito, Artur Kanzy-Budzicz; a presidente do Conselho Comuna de Gmina Popielów, Joanna Widacha-Cichón.

Aliás, essa proximidade já tem rendido frutos também na esfera política. Recentemente, foi anunciado que os municípios de Brusque e Gmina Popielów, na Polônia, irão se tornar cidades irmãs.

O presidente da Fundação José Walendowsky, Luis Antônio Walendowsky, avalia que este será um grande passo para o fortalecimento das relações de Brusque com a Polônia. “Esta parceria irá gerar grandes frutos, não só para nossa cultura, mas também para a educação das futuras gerações e até mesmo para a nossa economia”, afirmou.

Dessa forma, ressalta-se a importância de manter viva mais essa tradição do município. A todos que puderem participar, fica o convite para o Evento Cultural Polonês, que terá diversas atrações culturais, artísticas e gastronômicas para quem quer ver de perto a cultura típica polonesa, que está enraizada em Brusque há mais de 150 anos.