Evento polonês e mais: confira cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque

1. Evento cultural polonês

O 15º Evento Cultural Polonês acontecerá no sábado, 24, e domingo, 25, na Paróquia São Luiz Gonzaga, em Brusque. O evento contará com comidas típicas, shows musicais e apresentações folclóricas. Os postos WDCom, em três endereços, na rua Blumenau, número 240, Steffen, na rua Maximiliano Furbringer, número 245, Souza Cruz e na rua Davi Hort, número 529, Dom Joaquim, são os pontos de venda.

2. Feijoada Bergamasca

A Feijoada Bergamasca acontece no neste sábado, 24, no pavilhão da Fenarreco. O evento irá começar às 12h. É possível garantir os ingressos por meio do site Aqui Tem Ingresso. Para fazer reservas, basta entrar em contato pelo telefone (47) 9 8481-9905.

O show da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano na Feijoada Bergamasca foi cancelado já que agenda da dupla está suspensa por 90 dias, devido a problemas de saúde do cantor Zé Neto. Ele irá tratar depressão e síndrome aguda do pânico. A dupla anunciou a pausa nos shows em nota no seu Instagram na noite desta quarta-feira, 22. O evento, porém, está mantido.

3. Peça Santo Louco

A companhia de teatro Casa Amarela apresenta no sábado, 24, e no domingo, 25, a peça Santo Louco. As duas sessões ocorrem às 19h e os ingressos custam R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira). “Santo Louco é um espetáculo de teatro sobre seres humanos em sua busca por compreender uns aos outros”, divulgou a companhia. A classificação etária é de 12 anos e o local fica na rua José Jacinto Cardeal, número 1190, bairro Cedrinho, em Brusque. Para ingressos e informações basta enviar uma mensagem para o Instagram @‌teatrocasaamarela.

4. Música e comida de boteco

O Barcicleta, localizado na rua Nova Trento, número 275, no Azambuja, realizará no sábado, 24, um evento musical com o artista Lova Santos. O local é conhecido por servir chope gelado e gastronomia de boteco. O ingresso custa R$ 10 e informações podem ser obtidas através do telefone (47) 99973-4138.

5. Déte Pexera

O palco do Centro Empresarial de Brusque (CESCB) será dominado no domingo, 25, às 20h, pela personagem Déte Pexera, interpretada pelo ator catarinense Rizzih. A personagem apresentará o espetáculo “BOCUDA!”. O espaço fica localizado na rua Pedro Werner, número 180, no Centro de Brusque. Ingressos podem ser adquiridos no site do Sympla.

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: