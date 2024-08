Conheça as áreas de preservação histórica estipuladas no novo Plano Diretor de Brusque

No novo Plano Diretor de Brusque estão dispostas as chamadas Zonas de Interesse Histórico-Cultural, que por suas características, são áreas de preservação histórica e cultural do município.

A inclusão dos microzoneamentos Zona de Interesse Histórico-Cultural e da Zona de Interesse Histórico-Cultural Azambuja reflete o compromisso com a valorização e integração do patrimônio cultural e arquitetônico da cidade ao seu desenvolvimento urbano, afirma o diretor de Planejamento Urbano do Instituto Brusquense de Planejamento (Ibplan), André Bozio.

“A preservação e o adequado uso desses espaços são essenciais para garantir que a identidade histórica e cultural de Brusque seja mantida e celebrada, enquanto a cidade continua a se desenvolver.”

A Zona de Interesse Histórico-Cultural engloba a Paróquia Bom Pastor e a Igreja Matriz São Luís Gonzaga. “Ambos marcos significativos na estruturação espacial e na memória coletiva de Brusque”, descreve.

A Zona de Interesse Histórico-Cultural Azambuja compreende o Santuário, o Seminário, o Museu e o Complexo Hospitalar de Azambuja. “É um conjunto edificado de inestimável valor paisagístico e urbanístico. Este local não apenas representa um marco arquitetônico, com construções que datam de 1887, como também é um espaço de peregrinação religiosa, historicamente associado a relatos de milagres de cura na fonte que o adorna.”

A localização do complexo religioso e hospitalar “preserva um ambiente de serenidade e aconchego, devido à sua localização envolta pelas encostas das elevações naturais”.

André detalha que a escolha das áreas foram definidas a partir de critérios técnicos. “Essas zonas foram cuidadosamente delimitadas com base em critérios técnicos, que envolvem o valor paisagístico, arquitetônico, histórico-cultural e socioeconômico dos conjuntos e edificações que as compõem”, afirma.

Na prática, esses locais apresentam mais restrições para novas construções e alterações na paisagem original, com o objetivo de manter preservado os locais com valor histórico do município.

Saiba mais sobre os locais

Paróquia Bom Pastor: inaugurada em 1895, está localizada no centro de Brusque e é um exemplo de arquitetura religiosa erudita. O valor sócio-econômico da edificação permanece até os dias de hoje, pois segue usada ativamente pela comunidade brusquense.

Igreja Matriz São Luís Gonzaga: finalizada em 1962, é um ícone da arquitetura religiosa moderna no Brasil e um dos maiores pontos turísticos brusquenses, projetada pelo arquiteto alemão Gottfried Böhm, que ganhou o Prêmio Pritzker em 1986, considerado o mais importante da arquitetura.

Santuário Nossa Senhora de Azambuja: também conhecido como Igreja de Azambuja, é um santuário católico, situado junto ao Seminário, ao Museu e ao Complexo Hospitalar. Em 1905, foi elevada à dignidade de Santuário Episcopal. No espaço, ocorre a tradicional festa de Nossa Senhora de Azambuja, que reúne centenas de religiosos no município. A atual construção é a terceira no local, iniciada em 1939.

Seminário Nossa Senhora de Lourdes: chamado também de Seminário Azambuja, foi criado em 1927 por Dom Joaquim Domingues de Oliveira. Inicialmente ficava na casa paroquial da catedral, e foi posteriormente transferido para sua casa, na rua José Vieira, onde foi oficialmente erguido. O padre Jaime de Barros Câmara formou o Seminário e seu modo de ser e agir influenciou toda a sua história.

Museu Arquidiocesano Dom Joaquim: chamado de Museu de Azambuja, surgiu

em 1933 como o primeiro museu de Brusque. Foi criado para auxiliar na formação do clero, além de ser suporte para a formação histórica, cultural, artística e científica. Está aberto ao público desde 1960 e possui um dos mais ricos acervos em exposição no Estado de Santa Catarina e é o maior museu de Arte Sacra do sul do Brasil, com cerca de 4 mil peças.

Complexo Hospitalar de Azambuja: o Hospital Azambuja, como é chamado pelos brusquenses, é uma instituição da Igreja Católica e ao longo dos seus 122 anos de história, transformou-se em um dos mais importantes estabelecimentos de saúde da região, com cerca de 17 mil atendimentos por mês.

