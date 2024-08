O Campeonato de Futsal de Guabiruba termina na noite deste sábado, 24, no ginásio João Schaefer, com as grandes finais. Fênix e Tor Futsal decidem o título feminino às 19h, e a partir das 20h a bola rola para Olaria e Atlético Tarumã, encerrando o torneio masculino.

Chegam às finais os líderes de seus grupos na primeira fase. O Olaria, atual campeão no masculino, foi o único time que perdeu uma partida, 5 a 2 diante do Cruzeiro. Atlético Tarumã, Fênix e Tor Futsal A chegam com 100% de aproveitamento.

Os números deixam claras as forças de cada equipe. Tor Futsal A e Atlético Tarumã têm sete gols marcados por jogo; o Olaria tem seis, e o Fênix tem média de 5,29 gols por partida.

O Olaria defende o título conquistado em 2023, tentando repetir o bicampeonato de 1990-1991. Massagista e diretor do Olaria, André Luiz Westarb destaca a proximidade entre e o nível de conhecimento que as duas equipes têm sobre o adversário desta final.

“A expectativa é de um grande jogo, com duas grandes equipes em quadra. Vai ser um jogo muito disputado, conhecemos o adversário assim como o adversário nos conhece, tanto que alguns atletas jogam conosco no municipal de campo. Confiamos no elenco e esperamos sair com o título pelo segundo ano consecutivo”.

O goleiro Jelson Debatin atua pelo Olaria no futebol de campo, mas é Atlético Tarumã no Futsal. “O time do Olaria mostrou no campeonato que tem todas as condições de ser campeão. O nosso também vem de uma campanha muito boa, os números são bem parecidos. Até pela dimensão da quadra, vai sair vitorioso o time que errar menos. Acredito que vai ser nos detalhes”, comenta.

No campeonato feminino, o Fênix busca seu nono título, enquanto o Tor Futsal quer conquistar o troféu após os bicampeonatos de 2018-2019.

No Fênix, Jéssica Bretzke, a Pepe, reforça a confiança em busca de mais um título. “A equipe chega bem para essa final. Estamos invictos no campeonato e confiantes. Sabemos que a outra equipe é muito forte e qualificada, e que também está invicta. Mas estamos unidos e focados no objetivo de voltarmos a ser campeãs”.

Do outro lado, Carolaine Tormena, do Tor Futsal, tem o mesmo discurso. “Fizemos uma boa campanha na fase de grupos, classificamos em primeiro e ganhamos todos os jogos até então, assim como o nosso adversário. Por isso a expectativa dessa final é de uma partida difícil e bem disputada. Acredito no potencial no nosso time, faremos o possível para sairmos campeãs”.

Antes das duas finais, às 18h, o D&S enfrenta o atual campeão, Boos Futsal, na disputa do terceiro lugar feminino.

Finais

Sábado, 24/08

18h – D&S x Boos (decisão de terceiro lugar)

19h – Tor Futsal A x Fênix

20h – Atlético Tarumã x Olaria

Em itálico: campeonato feminino

Campanhas

Fênix

7 jogos

7 vitórias

37 gols marcados

8 gols sofridos

Tor Futsal A

7 jogos

7 vitórias

49 gols marcados

9 gols sofridos

Atlético Tarumã

7 jogos

7 vitórias

49 gols marcados

8 gols sofridos

Olaria

7 jogos

6 vitórias

1 derrota

42 gols marcados

9 gols sofridos

