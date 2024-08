As imagens da semana na cidade foram do mundo animal. Uma, infelizmente muito triste e revoltante, que foi aquele tucano morto amarrado em um poste no bairro Cedro Grande. Essa, sem dúvida nenhuma, uma das piores imagens que vi nos últimos tempos aqui na nossa cidade. Uma coisa revoltante! É uma obrigação da nossa competentíssima polícia encontrar quem foi o responsável por essa barbaridade para que seja punido com a força e o rigor da lei, porque com a lei lá de cima esse aí já foi punido faz muito tempo! Triste!

A viagem dos bagres

A outra foi um vídeo de um cardume de bagres no nosso rio Itajaí-Mirim, ali na Beira-Rio, bem próximo a Associação Empresarial. A quantidade de peixes aparecendo na lâmina d’água impressiona a pessoa que faz o vídeo, são vários peixes, realmente. Nesse vídeo só não dá para saber se os peixes estavam se debatendo quase morrendo por causa da poluição ou se estavam contentes mesmo, isso é uma incógnita. Mas o mais interessante é tentar saber como é que eles foram parar ali? Não sei se é verdade, mas me falaram que foi mais ou menos assim…

A saga

“Diz” que os bagres estavam todos reunidos numa lagoa e um deles levantou o dedo e falou:

– Ô rapazi, que tédio desgraçado aqui nessa lagoa, né? O patrão só vem às sextas-feiras pra cá com a turma dele tomar cachaça e a gente fica o resto da semana pra lá e pra cá aqui dentro sem nada pra fazer! O que vocês acham de a gente dar uma escapada e pegar uma corzinha lá em Brusque?

– Só se for agora, djow! – falou o outro bagre.

E lá se foram eles, fugiram da lagoa, caíram em um ribeirãozinho, depois em outro e depois de algum tempo acabaram chegando no Mirim, como dizia um amigo meu.

Já no Mirim um deles comentou:

– Rapazi, que catinga, né ô? E não é cocô, é coisa bem pior!

– Então te olha na água pra ti ver a cor que tu tás… tás vermelho, ô!

– Olha, se vocês queriam pegar uma cor, aqui nesse rio é o lugar certo, tá! Eu só acho que nós pegamos o dia da cor errada! Vamos ficar tudo vermelhão igual aqueles italiano plantador de fumo lá de Botuverá!

– O certo é nós voltar pra casa! Lá pelo menos só tinha cocô de galinha e de porco na lagoa, aqui tá complicado. Não sei o que esse pessoal tá comendo…

– Acho que eles comem aquela Kombucha com joelho de porco! Lá no sítio é assim, a mulher do patrão só toma essas Kombucha e o patrão ou é costela ou é joelho de porco.

– Ô pessoal, dá uma olhada lá pra cima! Fica ligado que tem um gordinho com roupa de crossfit fazendo um vídeo nosso ali na barranca do rio.

– Vamos fazer de conta que a gente tá morrendo pra ele filmar nóis?

– Vamo…

– Ele tá rindo…

– Não sei do que ele tá rindo, com essa barriga ali vai ter que caminhar de Brusque até na Madre Paulina todo dia até dezembro pra poder tirar a camisa na praia…

– É verdade…

– Galera, o que vocês acham da gente voltar?

– Bóra, então!

E lá se foram embora do Mirim. Quando eles estavam quase chegando de volta no ribeirão que dava acesso a lagoa, encontraram um deles que estava perdido…

– Cara, onde é que tu tavas? Tás todo verde, o que aconteceu contigo?

– Rapaz, me perdi, aí fui olhar pelo Waze e tinha fila ali no Guarani. Daí inventei de passar pela vala da rua São Pedro e acho que o Hulk com anemia deu uma mijada lá, fiquei todo verde amarelado, coisa feia tá! A cor da água parecia quando o cara vomita uísque com red bull, tás é loko!

– Tá na hora de ir embora… bem melhor na lagoa… lá pelo menos é mais limpo e de vez em quando ainda a patroa nada pelada…

– É verdade… muiiiitoooo melhor…

Umas horas depois…

– Rapazi, ainda bem que chegamos…

– E olha quem tá na chácara…

– A patroa?

– Sim…

– Tá sozinha?

– Sim…

– Botou biquini?

– Não!

– Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê!!!!!!!!

É… é como diz um amigo meu: “em época de política o que aparece de bagre não está no gibi!”. E o pior é que são dos grandes, tá!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pros aniversariantes meu amigo e compadre

Jairo Jardel Prates (Batata) que ontem fez 50 anos, Evandro de Farias (Farinha), Calinho e Marlos Muller, Egon Luiz Petruschky (Guis), Ciro Roza, Aecio Feuzer, Alexandre Eugênio Jung, Edmilson Pereira, Gise Werner Wandrey, Dona Lourdete Ramos, Sílvio Fischer da MAF, Dalila Amorim, Dirceu Luiz Cota, Dr. Célio Francisco de Camargo, Anívio Graf, Juliano Rezini, João Beuting, Claudemir Duarte (Tuta), Célio Marquez, Odirlei Dell’agnollo (Bah), Diogo Pinheiro, Ricardo Schmid, Ismael Hang e Artur Gianesini, futura promessa do futebol brusquense que está de aniversário hoje, nome de craque ele já tem. Já o “Puxando o Saco do Patrocinador” vai pro nosso amigo Murilo Moritz, da MKM Karton, nosso patrocinador do Papo de Bar, que está de aniversário hoje. Fiquem todos com Deus, bom final de semana e até semana que vem!

Sabedoria Butecular

“A melhor idade é estar vivo”