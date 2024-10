Editorial: Trevo da BR-101: o início do fim

Nesta semana, foi apresentado o projeto da construção do novo trevo que liga a rodovia Antônio Heil com a rodovia federal BR-101, em Itajaí, durante reunião entre a empresa vencedora da licitação, realizada na Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr). O valor do contrato é de R$ 60,4 milhões. Quem representou a empresa Planaterra Terraplanagem e Pavimentação, responsável pela obra, foi o proprietário Gerson de Borba Dias.

No encontro, foram apresentadas as questões técnicas da obra, que se trata de um trevo completo, que há muito tempo é esperado na região, com desdobramentos noticiados diversas vezes.

Agora, no entanto, as esperanças se renovam, com a licitação e contratação de fato concluídas, e o início das obras, cuja medição já está em andamento. A obra deverá transcorrer sem grandes percalços e talvez até seja entregue em 18 meses, antes do prazo estipulado de 24 meses.

A expectativa é de que, à medida em que as novas alças de acesso sejam concluídas, já será possível liberar o tráfego de veículos, antes mesmo de toda a obra estar finalizada.

Como se trata de uma obra de grande porte, os próximos meses serão complicados para os motoristas. Os trabalhos ocorrerão em meio ao tráfego que só aumenta na rodovia, com eventuais interdições parciais. No entanto, esses transtornos serão recompensados quando o trevo estiver em pleno funcionamento.

Outra boa notícia desta semana foi o anúncio, pelo governo do estado, do projeto de uma nova rodovia paralela à BR-101, denominada Via Mar, com intuito de desafogar o trânsito. Embora seja uma obra ainda distante, não deixa de ser um alento, para que no futuro tenhamos de fato mobilidade no estado, sem engarrafamentos e paralisações constantes no tráfego.

Tanto a obra do novo trevo quanto o projeto da Via Mar constituem passos iniciais, mas que eventualmente, se mantido o ritmo, levarão ao fim da caminhada por uma melhor infraestrutura. Dessa forma, foi uma semana importante para o estado de Santa Catarina, com notícias que dão esperanças aos catarinenses de terem uma mobilidade condizente com o nível de desenvolvimento do estado.