Entrando no modo milagre

O Brusque não consegue encaixar um jogo minimamente confiável nessa reta final de Série B e, se não conseguir um milagre nesses cinco jogos que faltam, caminha a passos largos de volta para a terceira divisão. Como bem disse o técnico Marcelo Cabo após a derrota para a Ponte Preta, o time não consegue competir. Aliás, o segundo tempo da partida em Campinas foi horroroso. O meia Elvis, da Ponte, mesmo acima do peso, é um cara que tem muita habilidade com a bola. Deixaram ele à vontade, tanto que os dois gols da Macaca saíram dos pés dele.

Já ouvi todo tipo de desculpa. Agora, é a maratona de jogos. A verdade é que vemos outros times crescendo, e o Brusque está lá, estacionado. Não concordo quando o treinador fala que o time consegue bater de frente com os concorrentes, quando o ataque não consegue fazer gol. A derrota para o Ituano, onde Diego Mathias foi expulso em jogada inconsequente, parece ter servido com uma ducha de água fria que está desacreditando o torcedor.

Faltam cinco jogos, sendo três em casa. É preciso ganhar 4 deles para não cair. Vencer a Chapecoense na terça é mais do que obrigação. É hora de arrumar menos desculpa e jogar mais.

Vôlei

Com promessa de casa cheia, o time do Abel Moda Vôlei faz a sua estreia em casa na Superliga Feminina logo mais, enfrentando o Fluminense, no Ginásio do Sesi. O time voltou de Minas Gerais com duas derrotas para os fortíssimos Minas e Praia Clube, mas acabou deixando uma boa impressão. Acredito que será capaz de vencer jogos contra equipes que buscam o mesmo objetivo que o seu, que é a permanência.

Jasc em Brusque

O prefeito André Vechi confirmou, durante a cerimônia do acendimento do fogo simbólico dos Jogos Abertos, na Sociedade Bandeirante, que tem a intenção de pleitear junto à Fesporte a candidatura da cidade de Brusque para voltar a sediar os Jasc em 2027, dezessete anos depois da última oportunidade que a competição passou por aqui, em 2010. A Prefeitura irá protocolar o pedido para sediar a Olesc já no ano que vem. Além disso, o prefeito anunciou um aumento de R$ 1 milhão no orçamento da Fundação Municipal de Esportes para o ano que vem.

Estádio

Para o jogo de terça-feira, contra a Chapecoense, a famosa cabine de TV que virou polêmica nacional já vai mudar de novo: depois de chacoalhar contra o Ituano e receber um reforço contra o CRB, os espaços foram retirados por um guindaste e reinstalados na parte de trás da arquibancada descoberta. Finalmente, agora fizeram o certo.