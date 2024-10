Experimente colocar uma placa de vende-se em algum imóvel seu aqui em Brusque, só para você ver o que acontece. É whastapp atrás de whatsapp e é força de conversa que não acaba mais. E geralmente o papo é esse aqui…

-bom dia, me chamo Idalino sou corretor da CalçaCurta Imóveis, é o senhor que tem um terreno para vender aqui na Limeira?

-sim tenho

-poderia me passar mais informações sobre ele?

-sim… o terreno tem 300m2 e estou pedindo 250 mil

-no valor do terreno já está incluída a minha comissão?

-sim

-legal quando podemos marcar para tomar um café?

-amigo eu quero vender um terreno não quero tomar café, se eu tomar um café com todo corretor que me ligar não vou mais dormir de noite, vou virar zumbi

-entendo, mas seria apenas um café pra gente se conhecer

-quer conhecer alguém vai no Tinder né… por isso que os donos dos cafés e padarias aqui de Brusque estão tudo ricos só o que vocês levam de gente pra tomar café lá… daqui a pouco vão começar a cobrar comissão deles vai vendo…

-olha vou dar essa ideia pro nosso núcleo

-mas vamos lá você tem alguém interessado no terreno?

-sim tenho um investidor muito interessado

-opa que bom

-o senhor aceita permuta?

-não

-o senhor aceita uma Land Rover branca 2014 no negócio?

-claro que não né

-ele tem também uma BMW X5 2018 com 110 mil quilômetros não te interessa?

-nem se fosse zero amigo não tenho oficina e não sou ladrão do meu dinheiro

-certo… o senhor aceita um terreno naquele condomínio ali que tem o aeroporto?

-eu não tenho avião amigo… pra que que eu vou querer um terreno num aeroporto?

-e uma casa geminada ali na Guabiruba não te interessa?

-infelizmente não

-e um loft no balneário que mais cresce no brasil?

-balneário perequê?

-não… esse aqui no balneário de lontras

-olha só amigo esse teu investidor tem bastante coisa, né?

-tem sim ele é muito rico!

-é rico mas não tem dinheiro? aqui em Brusque tem um monte de gente assim

-sabe como é que é, muitos imóveis, carros, cavalos lerdos, mulheres ligeiras…

-entendi… vamos fazer assim me faça uma proposta em dinheiro uma entrada mais parcelas que podemos tentar negociar o terreno

-ok vou falar com ele e lhe retorno

-certo

-e uma lancha? o verão tá chegando… bah…

-avião, lancha, apartamento no balneário, carro importado… tu acha que se eu gostasse dessas coisas eu estaria vendendo um terreno na Limeira? Não, né?

-ok vou passar pra ele e voltamos a conversar

E nunca mais chamou…

Barriga invertida

Chegou outubro e com ele aquela agonia para a chegada do verão. Agonia maior ainda pra turma que quer chegar de líder na praia. Nesse mês você já verá que vai dar uma aumentadinha no pessoal caminhando na Beira-Rio. A turma que comeu pão que nem uns malucos de janeiro até agora, vai abolir o carboidrato para melhorar o estado geral da lataria na praia. Isso impacta diretamente no faturamento das panificadoras que já estudam uma forma de atrair esses clientes que são FIT apenas na última perna do ano, digamos assim. É aquela coisa, a lindona não se cuidou o ano todo e agora quer ficar igual a Gisele Bundchen depois do rodízio de pizza. Alguém tem que dar um toque nesse povo, mas não será o Papo de Bar, é claro.

Rodovia Via Mar

Essa semana o governo do estado assinou a ordem de serviço de um estudo para a construção da Rodovia Via Mar, que vai ser paralela à BR-101, que vai de Joinville até o contorno viário da Grande Floripa e terá 145km nessa primeira parte. Aí eu te pergunto, na voz do Marcelo Resende (in memorian). Tomara que um dia essa obra fique pronta, mas será que os nossos netos vão chegar a trafegar por essa rodovia com os seus carros elétricos algum dia desse século? Olha, acho que nem os bisnetos… Se pra fazer uma miséria de um trevo ali em Itajaí já estão se embaçando faz 10 anos, imagina uma rodovia dessas cortando várias cidades do estado.

Dessa vez acho que vai…

Gente do céu, fiz de tudo que vocês podem imaginar, mas parece que esse ano não vai ter mesmo como escapar do meu amigo botafoguense. Tudo leva a crer que a mística vai ser quebrada, o portal vai se abrir, a galera da Caverna do Dragão vai voltar pra casa e o Botafogo vai ser campeão, só não sei se vai ser da Libertadores ou do Brasileirão, mas vai ser. É amigo, prepare o seu coração que não vai ser fácil aturar essa turma, mas pelo menos o meu pai, o meu compadre que está lá no céu, o meu amigo botafoguense e mais algumas pessoas que conheço aqui na cidade estão contentes. E é isso que importa! Vamos ver o que vai dar.

Sabedoria Butecular

“Quando tá bom a gente trabalha, quando tá ruim a gente faz festa.”

Márcio Gums

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana manda um abraço para os aniversariantes

Alexandre de Miranda (Xinha), Mario Possamai, Daniel Cardoso, Euclides César Barbosa, Jean Veirauch, Celsinho Coelho, Maneco Zanon, Duda Bianchini, Charles Bluning, Rafael Vargas Caetano, João Szpoganicz (Lombada), Leila Zaniboni, Rodrigo Schulz, Eduardo Erbs, Werner Kuehl e em especial pros nossos patrocinadores Charles César Becker (Caxão) da Dicolore, e pro meu querido amigo rubro-negro Neto Quindota do Kaos Bar. Bom final de semana a todos e fiquem com Deus!