Eleições 2024: confira os documentos que podem ser usados para votar

Com as eleições se aproximando, é fundamental que o eleitor esteja ciente dos documentos aceitos pela Justiça Eleitoral para exercer o direito de voto. Em Brusque, Guabiruba e Botuverá, a eleição para prefeito e vereadores será realizada em turno único no próximo domingo, 6.

Para garantir que o eleitor exerça o direito de voto de maneira consciente e informada, o jornal O Município preparou um informativo sobre quais são os documentos válidos que devem ser apresentados na seção eleitoral. Além disso, confira algumas dicas importantes para o dia da votação.

Documentos aceitos

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para comprovar a identidade no dia da eleição, é possível apresentar os seguintes documentos:

E-Título (para quem tem cadastro biométrico);

Carteira de identidade, identidade social, passaporte ou outro documento de valor legal equivalente, incluindo carteiras de categoria profissional reconhecidas por lei;

Certificado de reservista;

Carteira de trabalho;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Esses documentos podem ser utilizados mesmo se estiverem com a validade vencida, desde que o eleitor consiga comprovar a identidade de outra forma.

Documentação não obrigatória

É possível levar os seguintes documentos para facilitar o processo, embora sua apresentação não seja obrigatória:

Título de eleitor (ajuda a localizar a zona e a seção eleitoral);

Comprovantes de votação das últimas eleições;

CPF.

Documentos que não são aceitos

De acordo com a legislação, não são aceitos para a votação os seguintes documentos:

Certidão de nascimento;

Certidão de casamento;

Carteira de trabalho digital.

Dicas para o dia da votação

Uma das dicas mais importantes para o dia da votação é verificar a validade e o bom estado dos documentos. Isso ajuda a evitar contratempos no momento da votação.

Além disso, preparar-se com antecedência pode facilitar o processo. É indicado que o eleitor organize os documentos e esteja informado sobre sua zona e seção eleitoral.

Checagem

Segundo o TSE, se houver dúvida quanto à identidade da eleitora ou do eleitor, mesmo que estejam de posse do título eleitoral e de um documento oficial com foto, o presidente da mesa poderá solicitar uma checagem adicional.

Assim, é importante estar preparado para qualquer eventualidade. Isso pode incluir:

Verificação dos dados no caderno oficial de votação;

conferência da assinatura;

Registro dos detalhes na ata.

