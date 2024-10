Eleições 2024: é possível entrar com outra pessoa na cabine de votação?

No dia da eleição, eleitoras e eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem levar uma pessoa de confiança para ajudá-los a acessar a cabine de votação. Embora a regra geral exija que votem desacompanhados, existem exceções para casos específicos. Em Brusque, Guabiruba e Botuverá, os cidadãos votarão para prefeito e vereadores em turno único no próximo domingo, 6.

Para garantir esse direito, a Justiça Eleitoral oferece diversos mecanismos de acesso facilitado à seção de votação, como atendimento prioritário e transferência para seções acessíveis, adaptadas com rampas ou elevadores, por exemplo. O presidente da mesa receptora de votos deve autorizar esse auxílio.

De acordo com o Manual do Mesário, eleitoras e eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem ser acompanhados por alguém de sua confiança, desde que essa pessoa se identifique e não atue a serviço da Justiça Eleitoral, de partidos, de federações ou de coligações.

Além disso, a urna eletrônica oferece vários recursos de acessibilidade, como teclado em Braille, fones de ouvido e intérprete de Libras.

Crianças de colo

Eleitoras e eleitores com crianças de colo têm prioridade para votar, mas as crianças não podem digitar os números dos candidatos na urna eletrônica.

Qualquer situação que não envolva o acompanhamento de eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida pode comprometer o sigilo do voto.

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: