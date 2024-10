Eleições 2024: é possível votar sem o título de eleitor?

As pessoas aptas a votar podem esquecer de levar o título de eleitor para se identificarem à mesária ou ao mesário no dia da eleição. No entanto, mesmo sem o documento eleitoral em mãos, o eleitor ainda consegue votar. Em Brusque, Guabiruba e Botuverá, os cidadãos votarão para prefeito e vereadores em turno único no próximo domingo, 6.

Para isso, basta que o eleitor apresente, na seção eleitoral, um documento oficial com foto ou o título de eleitor digital, por meio do aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral, desde que a foto da pessoa conste no documento. A foto aparece no título de eleitor pelo app quando a pessoa realiza o cadastro biométrico na Justiça Eleitoral.

Documentos aceitos

Mesmo que seja possível votar sem o título, é preciso que o eleitor cumpra uma exigência: trazer consigo um documento oficial com foto, que esteja legível, para comprovar a sua identidade.

Os documentos aceitos são:

Carteira de identidade (Registro Geral ou RG) ou identidade social (no caso de pessoas trans e travestis);

Passaporte;

Certificado de reservista;

Carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

e-Título (com foto).

O título de eleitor em versão física deve ser apresentado no momento da identificação da eleitora ou do eleitor juntamente com documento oficial com foto na seção eleitoral.

