Eleições 2024: o eleitor que não fez o cadastro biométrico pode votar?

Uma das dúvidas mais comuns entre os eleitores é se eles podem votar sem a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral. O órgão afirma que é possível, mas é preciso ficar atento a cada caso. No próximo domingo, 6, Brusque, Guabiruba e Botuverá realizarão a eleição para prefeito e vereadores em turno único.

A Justiça Eleitoral explica que a biometria aumenta a segurança na identificação do eleitor e ajuda a evitar filas nas seções de votação, mas não é obrigatória.

Para votar sem o cadastro biométrico, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. No entanto, se o eleitor não compareceu ao cartório após a convocação para a revisão do eleitorado, o título pode estar cancelado, impedindo-o de votar.

O eleitor pode verificar a situação do título acessando a página do TSE, clicando na aba “Serviços” e consultando “Situação eleitoral”. Essa verificação também é possível pelo aplicativo e-Título.

Se o eleitor tirou o título durante a suspensão da coleta biométrica, ele deveria ter ido ao cartório eleitoral do município para realizar o cadastro.

