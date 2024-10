Na terça-feira, 8, a Associação Artístico-Cultural de Brusque realizará o evento “Músicos em Harmonia” no teatro do Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (Cescb). O evento conta com o apoio da Fundação Cultural de Brusque.

O espetáculo reunirá músicos brusquenses e contará com a participação do acordeonista Bruno Moritz, da cantora Giana Cervi e do Duo Bachianos.

Haverá ainda apresentações de contrabaixo e piano com Matheus Teixeira e Paraguaçu; violino com Rodrigo Erbs, além de performances de piano com João Minatti, Leonardo Mena Cadorin e Prudêncio. Uma parte especial do evento será a execução de músicas a dois pianos, com quatro, oito e até doze mãos, interpretadas por Elisabeth Maria Cavalca Bork, Carolina Pereira Willrich, Célia Maria Loyola Walendowsky e Eneida Nascimento Schaefer.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos pelo número de WhatsApp: (47) 9 9952-9806.

Leia também:

1. Bate-boca entre apoiadores encerra debate com candidatos a prefeito de Brusque; clima foi amigável no estúdio

2. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (30/09 a 04/10)

3. Japonesa prepara retorno definitivo ao seu país após décadas em Brusque

4. Polícia Científica de Joinville pede ajuda para identificar corpo de homem encontrado em 2019

5. Treinador brusquense é contratado por time do Mato Grosso

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: