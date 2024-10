Período de rematrículas para rede estadual de ensino inicia na segunda-feira

As rematrículas de estudantes das escolas da rede estadual para o ano letivo de 2025 podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira, 7, às 14h. Até 14 de outubro, às 17h, famílias, responsáveis ou estudantes maiores de 18 anos podem realizar a atualização do cadastro no site, utilizando a senha do gov.br, seguindo o manual.

As famílias que tiverem dificuldades no preenchimento do sistema ou no uso da tecnologia para fazer as rematrículas deverão dirigir-se às unidades escolares para fazer a rematrícula e a confirmação da permanência na unidade escolar.

No entanto, é importante lembrar que os responsáveis ou o estudante maior de idade deverão ter obrigatoriamente o cadastro no site gov.br. O cadastro gov.br não será feito na escola.

Transferências rede municipal-estadual

A ação, que começou em 2023 como um projeto piloto na Grande Florianópolis, foi expandida para outros municípios que decidiram aderir pelo sucesso da iniciativa no ano passado. Para conferir se o respectivo município está cadastrado, pais ou responsáveis devem entrar em contato com a escola.

Nos municípios onde foi firmada a parceria para transferência entre redes, os estudantes da fase pré-escolar com idade para avançar ao primeiro ano, 5º ano e 9º ano, poderão realizar sua transferência entre as redes de ensino durante o intervalo entre os dias 23 e 25 de outubro.

Neste período, as redes municipais que fizeram a adesão abrirão essas vagas e as famílias devem confirmar a matrícula nas unidades escolares da rede estadual no mesmo período, levando a documentação indicada no edital das prefeituras.

Outras etapas de matrícula

As demais etapas de matrículas na rede estadual de ensino acontecerão a partir do mês de novembro e todas as orientações serão disponibilizadas no site da Secretaria de Estado da Educação (SED).

