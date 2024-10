Candidato a vereador mata a companheira e tira a própria vida na Serra catarinense

O candidato a vereador Luis Carlos Santos Varela, de 34 anos, assassinou a própria companheira, de 25 anos, nesta sexta-feira, 4. O crime ocorreu em Anita Garibaldi, na Serra Catarinense.

De acordo com informações do Delegado de Polícia, Tiago Escudero, responsável pela investigação, o homem era muito ciumento e também tinha registros de violência doméstica.

Histórico de violência

“O rapaz perdeu a cabeça e causou essa tragédia. Havia histórico de violência doméstica, mas nada endêmico. Segundo o que apuramos, ontem ela estaria em um evento, não sabemos se era um jantar ou evento com amigos, e ele perdeu o controle pois haveriam homens no local e ele pediu para ela voltar para casa”, explica.

Conforme informações do delegado, o autor teria se embriagado. Após a vítima chegar em casa, o homem usou uma faca e golpeou a mulher, que chegou a ser encaminhada ao hospital para receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com o delegado, após o crime o homem tirou a própria vida. “Uma crise de ciúmes que somada ao álcool evoluiu para esse problemão”, pontua o delegado.

Candidato a vereador

O autor do crime era candidato a vereador pelo Republicanos em Anitta Garibaldi. A reportagem do jornal O Município Blumenau entrou em contato com a assessoria do Republicanos em Santa Catarina para pedir uma nota de posicionamento.

Em nota, o partido lamenta a tragédia e afirma que “repudia qualquer ato de violência, especialmente contra mulheres”. “Estamos acompanhando as investigações e confiamos na Justiça para a devida apuração dos fatos”, acrescenta.

Confira a nota do Republicanos SC

A Executiva Estadual do Republicanos lamenta profundamente o trágico ocorrido envolvendo o candidato a vereador Luís Carlos Santos Varela.

O partido repudia qualquer ato de violência, especialmente contra mulheres, e reforça seu compromisso com a defesa da vida, da dignidade humana e dos valores que sempre pautaram nossa atuação. Estamos acompanhando as investigações e confiamos na justiça para a devida apuração dos fatos.

Nossa solidariedade à vítima e aos familiares.

