Eleições 2024: convenções dos partidos de Brusque iniciam nesta segunda-feira

As primeiras convenções dos partidos de Brusque visando as eleições de outubro acontecem nesta segunda-feira, 22. O prazo para a realização dos encontros é 5 de agosto.

As primeiras convenções marcadas são as de partidos aliados ao prefeito André Vechi (PL). Além do Partido Liberal, Podemos, PP, PRD e Republicanos realizam os encontros nesta segunda-feira, 22.

Após a definição das candidaturas, os partidos têm até 15 de agosto para registrar os candidatos na Justiça Eleitoral.

Assista agora mesmo!

Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção: