Mulher tenta atear fogo na casa do ex-companheiro em Pomerode

Uma mulher tentou atear fogo na casa do ex-companheiro no bairro Ribeirão Areia, em Pomerode, na noite deste domingo, 21. A Polícia Militar foi acionada por volta de 20h30.

O crime aconteceu na rua Presidente Juscelino. O proprietário da residência relatou à PM que a ex-companheira já havia ameaçado atear fogo em sua casa.

Ao chegar na residência, ele a viu nas proximidades e, quando entrou no terreno, constatou que havia fogo na garagem de sua casa. Ele próprio conseguiu combater as chamas ainda no seu início.

A PM constatou um principio de incêndio já controlado no local. Os agentes encontraram plástico derretido e constataram também forte odor de gasolina.

A mulher não foi localizada. Um boletim de ocorrência foi lavrado para posterior investigação.

