Diante da previsão do tempo sinalizando um cenário sob ausência de chuva, se estendendo para os próximos cinco a seis dias, os moradores de Brusque e demais cidades no Vale do Itajaí poderão aproveitar condições amplamente favoráveis às práticas externas ao longo desta semana.

Para falar sobre este tema e trazer detalhes abrangentes, consultamos então o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.

Confira a nota emitida pelo profissional logo após a foto exposta a seguir.

Segunda-feira sem chuva

*Boletim: Climaterra >>

Queremos começar este boletim falando das condições meteorológicas previstas para esta segunda-feira. Já antecipamos aos moradores de Brusque e de todo o Vale do Itajaí, que planejam atividades ao ar livre, para aproveitarem o dia seco.

Após o frio deste amanhecer, as temperaturas da tarde devem proporcionar um discreto aquecimento, oscilando entre 23°C e 27°C. O sol deve aparecer entre variações de nuvens.

Sem chuva à vista

Ao avançarmos com as projeções meteorológicas para o decorrer desta semana, não há muito o que acrescentar, pois o tempo seco deve predominar.

Os simuladores climáticos não apontam chuva para Brusque e região pelo menos até a próxima sexta-feira. Podemos assim, antecipar um período propício às práticas externas.

O frio noturno ainda persiste, diante de temperaturas mínimas então variando entre 10°C e 15°C, dependendo da altitude de cada cidade da região.

Já nas tardes, com exceção da terça-feira, que promete máximas podendo exceder os 26 a 27°C, os demais dias da semana serão bem agradáveis, diante de picos variando entre 22 e 24°C.

De modo geral, o tempo será predominantemente seco e favorável às práticas externas, seja a trabalho ou lazer.

*Com informações: Climaterra

Sem chuva na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração mostra ausência de chuva durante o período entre meia-noite até as primeiras horas do dia, como ressaltado em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Concluindo esta reportagem, convidamos você a contemplar os cenários espetaculares então enviados por nossos leitores.

Cada imagem é uma janela para o amanhecer desta segunda-feira, capturando o início do dia nos diversos locais destacados nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

