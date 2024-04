Em Brusque, deputado Antídio Lunelli confirma repasse de emenda ao Hospital Azambuja

O deputado estadual Antídio Lunelli (MDB-SC) visitou Brusque na semana passada e confirmou o repasse de R$ 200 mil via emenda ao Hospital Azambuja. Os valores, conforme Lunelli, serão aplicados na compra de equipamentos para o centro cirúrgico. Em entrevista ao jornal O Município, o deputado elogiou o desenvolvimento do hospital.

Ele parabenizou a administração, empresários e a comunidade em geral pela dedicação e esforços para desenvolver o Azambuja. “Estive no hospital há cerca de dois anos e me surpreendeu muito a renovação que o hospital teve em um curto período de tempo. É surpreendente a mudança”, elogia.

Além da confirmação da emenda, o deputado também recebeu a demanda da habilitação do hospital para atuar em procedimentos oncológicos pelo SUS. “Vamos atuar fortemente junto ao governo do estado para que possa ter esse atendimento aqui. É uma bandeira que vamos defender junto ao governo do estado”, promete.

