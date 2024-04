Pastor da Igreja Nova Aliança, em Brusque, morre aos 62 anos

O pastor Álvaro Wippel faleceu aos 62 anos nesta segunda-feira, 22. Ele atuava na Comunidade Cristã Nova Aliança (CCNA), localizada no bairro São Luiz.

A CCNA divulgou uma nota de falecimento nas redes sociais. O velório de Álvaro acontecerá às 13h30 na capela do Cemitério Parque da Saudade. Ele será sepultado no mesmo cemitério às 17h desta segunda-feira.

Álvaro faleceu no Hospital Azambuja. Ele resida no Centro de Brusque, era casado e deixa uma filha enlutada.

Confira a nota:

“Informamos a todos que o nosso Pastor Álvaro Wippel descansou e voltou para casa! “Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele Dia; e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda”, 2 Timóteo 4:7-8. Pastor Álvaro ficará marcado para sempre em nossas vidas pelo seu legado de amor por Cristo e pela Sua igreja. Ore pela vida de sua esposa Sandra, e sua filha Ana Paula, que o Espírito Santo Consolador esteja preenchendo seus corações neste momento. Ao longo do dia, estaremos atualizando as informações de velório e sepultamento aqui pela secretaria da igreja. Com muito amor, Pastor Abhel Lima”.

Homenagens

Pessoas que conheceram Álvaro se despediram do pastor nas redes sociais. “Grande homem de Deus que tive o prazer de conhecer”, disse um homem.

“Descansa em paz pastor. Vou sentir muita sua falta”, postou uma mulher.

“Meus sentimentos à família e à comunidade de fé. Com certeza fará muita falta. Grande homem de Deus”, escreveu outro homem.

