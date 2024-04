Após um fim de semana marcado pelo tempo seco e ensolarado em Brusque e região, esta segunda-feira, 22, desponta mantendo uma expectativa promissora, sinalizando mais um dia de condições climáticas favoráveis para as atividades ao ar livre.

Esta análise é compartilhada pelo meteorologista Piter Scheuer.

Com efeito, os moradores das cidades localizadas no Vale do Itajaí, podem esperar um cenário propício para desfrutar do ambiente externo com tranquilidade, sem risco de chuva, conforme indicado pelo especialista em meteorologia.

O tempo no decorrer da semana

Porém, à medida que a semana avança, cresce a possibilidade de retorno das chuvas, principalmente entre terça-feira, 23, e quarta-feira, 24, quando as condições se tornam mais favoráveis.

Assim, recomenda-se cautela no que diz respeito às práticas externas, seguindo a orientação de Scheuer, para evitar imprevistos.

Vale destacar que os volumes de precipitação, esperados para a região brusquense, tendem a ser pouco representativos, minimizando assim, os impactos na rotina diária dos moradores locais, uma observação feita pelo profissional.

Ademais, com exceção dessa possível chuva (entre terça e quarta-feira), prevê-se uma nebulosidade moderada nos demais dias, explica.

Isso pode resultar em uma redução na incidência de aberturas prolongadas do sol, em contraste com o observado no último fim de semana, ressalta.

No entanto, em linhas gerais, o período de quinta-feira, 25, a sábado, 27, deve ser marcado por uma alternância maior de tempo seco.

Contudo, não excluindo completamente a chance de ocorrências isoladas de chuva, como parte da previsão meteorológica, pontua Scheuer.

O tempo e as temperaturas

Segundo a análise de Scheuer, a semana em Brusque e região será marcada pela continuidade do clima de outono.

Estão previstos alguns dias com temperaturas podendo se aproximar de 30°C nas horas mais quentes da tarde, enquanto outros tende a pontuar máximas mais modestas, não ultrapassando os 24 ou 25°C.

De maneira geral, não é esperado calor intenso, e as madrugadas devem permanecer amenas, diante de mínimas noturnas abaixo dos 20°C na maior parte das cidades.

Excepcionalmente, pode haver situações em que os termômetros venham então a superar ligeiramente os 20°C ao amanhecer, conclui o especialista.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

A rede Groh Estações foi quem forneceu as informações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração não assinalou números correspondentes a volumes de chuvas, entre o período de meia-noite e primeiras horas do dia.

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários então compartilhados pelos nossos leitores.

Cada imagem, pois, revela como a manhã desta segunda-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

