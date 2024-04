Programa de contação de histórias infantis do Observatório Social de Brusque é sucesso entre alunos da região

Inaugurado em outubro de 2019 pelo Observatório Social de Brusque (OSB Brusque), o programa “Era Uma Vez, Uma Semente do Bem”, que realiza a contação de histórias infantis, tem como missão resgatar e transmitir valores éticos e morais por meio do encantador universo da literatura infantil, promovendo assim a cidadania.

Mensalmente, cerca de 6,6 mil alunos do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental em Brusque, Guabiruba, Botuverá e Rodeio são cativados pelas narrativas do programa. Os números chamam a atenção e simbolizam o sucesso da ideia nos ambientes escolares da região.

Organização por trás das câmeras

A responsável pela seleção das histórias apresentadas, tanto presencialmente quanto virtualmente, é a consultora pedagógica de Educação Fiscal e Cidadania, Priscila dos Santos Petermann.

“Contribuir para a formação cidadã das crianças tem todo o meu coração. Para mim, é uma grande realização pessoal e profissional. Resgatar e/ou ensinar valores éticos ou morais e ensinamentos positivos através da contação de histórias infantis é o que move este programa. Eu acredito sim na possibilidade de termos uma geração de cidadãos que viva numa sociedade mais harmoniosa, mais tolerante, empática e com mais respeito ao próximo. Esse trabalho precisa iniciar na infância, na formação destes alunos e alunas, destas crianças, destes cidadãos”, conta.

No formato presencial, o financiamento do programa é garantido pelos Fundos da Infância e da Adolescência (FIA) de Brusque e Guabiruba. No entanto, desde julho de 2023, o suporte financeiro vem do Fundo Social do Sicoob para as versões virtuais, assegurando a continuidade do programa até o final do ano. As sessões são gravadas no estúdio do jornal O Município.

A cada sessão, as crianças são apresentadas a diferentes histórias e lições, como honestidade, empatia, cooperação e respeito.

“Para as quatro cidades atendidas virtualmente, são três histórias com lições distintas a cada mês. No entanto, para as escolas de Brusque e Guabiruba, cada ano é uma nova seleção de três histórias, já que visitamos cada escola apenas uma vez por ano letivo. Com linguagem acessível e exemplos do cotidiano infantil, conseguimos instigar as crianças a refletirem sobre valores e ensinamentos que podem orientar suas vidas”, complementa Priscila.

Raio X do programa

Formato Virtual:

2020 – 14.400 beneficiados com: 40 lives/4.311 acessos ao vivo/10.089 acessos remotos

2021 – média de 3.098 alunos beneficiados/mês com: 15 lives

2022 – média de 6.540 beneficiados/mês com: 8 contações virtuais

2023 – 6.738 beneficiados/mês com 3 contações virtuais

Formato presencial:

2019 – 497 beneficiados (18 turmas, de 3 escolas, com 6 contações)

2020 – sem contação presencial por conta da pandemia de Covid-19

2021 – sem contação presencial por conta da pandemia de Covid-19

2022* – 3.429 beneficiados (152 turmas, de 21 escolas, com 45 contações)

2023 – 4.704 beneficiados ( 231 turmas, de 29 escolas, com 76 contações)

(*com recursos do FIA Brusque)

A arte da contação

A face e a voz do Observatório Social de Brusque no programa pertencem à contadora de histórias e professora Ana Caroline Oliveira da Silva, conhecida como K’roll Oliveira. Com mais de 15 anos de experiência teatral, K’roll começou a narrar histórias para o Observatório em 2020.

“Inicialmente, planejava visitar as escolas pessoalmente, mas devido à pandemia de Covid-19, migramos para transmissões ao vivo pelo Instagram. Mais tarde, expandimos para ocasiões especiais, como o Dia do Estudante e a Páscoa, transmitindo diretamente para as escolas. O sucesso foi tal que garantimos um espaço de gravação. Mantemos tanto o formato virtual quanto o presencial, este último consistindo em visitas semanais a uma escola diferente de Brusque e Guabiruba”, compartilha a artista.

Tom, que trabalha ao lado de K’roll nas transmissões, relata que participar do projeto é uma experiência mágica. O artista afirma que proporcionar às crianças a oportunidade de aprender de uma forma diferente, mais lúdica, não tem preço.

“O que fazemos é apresentar tudo o que acontece no mundo de uma maneira diferente para as crianças. Mostramos de um jeito que elas possam compreender. Cada conto traz consigo um ensinamento, uma discussão. Hoje em dia, é difícil ser ouvido, por isso, trazemos essa nova perspectiva. Nos esforçamos para explicar conceitos e valores de vida de uma forma acessível”, explica Tom.

Assista agora mesmo!

