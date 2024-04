Nova lei aumenta valor da multa para quem praticar farra do boi em território catarinense

Farra penalizada

Tem o número 18.877/2024, a mais nova lei estadual: aumenta, de R$ 10 mil para R$ 20 mil, o valor da multa aplicada às pessoas que participem da infame farra do boi em território catarinense. Também impõe multa de R$ 10 mil aos que comercializarem, transportarem ou cederem veículo para o transporte dos animais utilizados para a prática, bem como aos proprietários de imóvel privado em que ela ocorra. É pouco. Nada compensa, muito menos financeiramente, o tamanho da crueldade praticada.

Vigilância desarmada

Há um clamor geral pelo desarmamento, não é? Mas o que dizer da sensata decisão da Justiça Federal que deu liminar a uma empresa que presta serviço de vigilância no Santuário Santa Paulina, em Nova Trento, depois que a Polícia Federal havia determinado seu fechamento. Motivo? Fazia vigilância desarmada! Inacreditável!

Hotel-residência

Outra novidade, inédita no Brasil, que pode surgir no impressionante mercado imobiliário de Balneário Camboriú, mas que depende de mudança no Plano Diretor: a presença de áreas destinadas a hoteis dentro de prédios residenciais. A proposta empolga o secretário municipal de Planejamento, Rubens Spernau, que ainda neste mês vai apresentar propostas para serem debatidas em audiências públicas antes do projeto ser submetido ao Legislativo local.

Investigação

O Ministério Público estadual decidiu abrir uma investigação sobre a prefeita de Canoinhas, Juliana Maciel (PL), que jogou livros infantis no lixo, qualificando-os como “porcarias”. Talvez ache alguma utilidade, entre outras, como a que pode representar o título e o conteúdo de “Aparelho Sexual e Cia”, de Zep e Helène Bruller, para crianças com menos de 12 anos.

Desmentido

O governador Jorginho Mello, que quinta-feira anunciou a possibilidade de o Hospital Sírio-Libanês trazer uma unidade para SC, foi desmentido já no dia seguinte. Sua direção confirmou a visita do governador e da secretária de Saúde, Carmen Zanotto, e do assunto tratado, mas que não há a possibilidade, já que a prioridade é sua expansão pelo interior de São Paulo.

Foram ficando

Surpreendentemente, Florianópolis é a terceira cidade do Estado, depois de Ipuaçú e Chapecó, com maior população indígena. São 1.855, conforme o último censo do IBGE. A explicação oficial: durante a temporada de verão eles se deslocam para o litoral para a venda de seus artesanatos, mas nem todos voltam às suas origens.

Insegurança

Em 10 dias foram registrados 15 assaltos na até então tranquila e aprazível São Joaquim, na Serra, que tem 26 mil habitantes. Mas o que chama a atenção é o efetivo de policiais militares atuando na cidade: apenas dois.

Direito ao silêncio

Em ação originária de SC, o Supremo Tribunal Federal anulou o interrogatório de dois réus que pretendiam responder apenas a perguntas formuladas por seu advogado, mas tiveram o pedido negado pelo juiz. Para os “supremos”, o direito constitucional ao silêncio é um instrumento de defesa e pode ser exercido pelo acusado da forma que considerar conveniente. O caso envolve um casal de Salete, no Alto Vale do Itajaí. Os pedidos para anular o interrogatório foram rejeitados pelo Tribunal de Justiça de SC e Superior Tribunal de Justiça.

Cornitude 1

Ainda sem tradução, a expressão inglesa “cuckold” é usada para o explicar o caso de homem que fica excitado em ver, saber e permitir que sua parceira, a “hotwife”, tenha relações sexuais com outro. Nesse sentido, ele pode participar ativamente ou apenas assistir.

Cornitude 2

O Sexlog, maior site de sexo e swing da América Latina, fez um levantamento apontando que pelo menos 300 mil homens, que tem no seu cadastro, se declaram “cuckolds”, e que desses 13 mil estão em SC. O fetiche está tão em alta e movimentando o meio liberal que até ganhou um dia só seu: 25 de abril, esta quinta-feira, portanto.

Cornitude 3

Pelo levantamento, o Sudeste lidera como a região com mais cornos assumidos. Eles são 171.129. Nos estados de SC, Paraná e Rio Grande do Sul são 49.224 praticantes. E as cidades onde os registros são mais frequentes são Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Maringá e Londrina.

