Em final com duas viradas, Figueira A é campeão do futsal de Botuverá

O Figueira A é o grande campeão de futsal de Botuverá em 2024, após uma vitória por 5 a 3 sobre o Primos Móveis/Bandoleiros em uma final com golaços, duas viradas e muita emoção nas arquibancadas lotadas do Ginásio do Imigrante. Flavinho (três vezes), Geanildo e Henrique marcaram os gols do time campeão, enquanto Luiz Fernando, Eduardo e Silas balançaram as redes pelo Primos.

A noite teve vitória dupla para o Figueira. Além de vencer o campeão de 2023 na final, o time B venceu o Grêmio por 3 a 1 e conquistou o terceiro lugar da competição.

Com a conquista, o Figueira enfrenta o Atlético Tarumã, de Guabiruba, na Recopa Intermunicipal, que será realizada em 14 e 21 de setembro.

Abrindo vantagem

A partida já começou tensa e muito disputada. Não havia muitos momentos claros de domínio de uma das equipes. Quando havia, “revezavam” o controle do jogo por poucos minutos, a partir de boas chances criadas.

Com 10 minutos, um choque muito forte entre Geanildo, do Figueira, e Luiz Fernando, do Primos, parou o jogo. Os dois ficaram caídos na quadra recebendo atendimento, com Luiz Fernando parecendo ter levado a pior, com uma possível lesão no maxilar. A partida foi retomada minutos depois.

O Figueira abriu o placar faltando 4min30 para o intervalo. Geanildo aproveitou a falha na saída de bola e finalizou rasteiro no canto direito do goleiro. A final esquentava ainda mais, e o jogo foi para o intervalo com o Primos tentando pressionar em busca do empate.

No primeiro lance do segundo tempo, o Figueira dobrou a vantagem. Flavinho chutou cruzado e Silas acabou jogando contra o próprio gol: 2 a 0. Na súmula, o gol foi dado a Flavinho.

Virada dura pouco

O Primos pareceu ter sentido o golpe por alguns minutos, e viu o Figueira se aproximar do terceiro gol. Contudo, a reação não demorou. O goleiro Carlos Miguel, do Figueira, foi muito testado, fazendo três grandes defesas em chutes de Silas, durante pressão com cinco minutos decorridos da segunda etapa.

Logo depois, Luiz Fernando, que havia voltado ao jogo após o choque no primeiro tempo, diminuiu a desvantagem de sua equipe. Ele mesmo cobrou um escanteio alto, passando para Eduardo, fora da área. O camisa 3 chutou cruzado, de primeira, servindo com um belo passe de volta para Luiz Fernando, que completou para as redes.

Dois minutos depois, o Primos buscou o empate, com a mesma dupla. Em cobrança de falta, Luiz Fernando passou para Eduardo, completamente desmarcado. O camisa 3 só teve o trabalho de empurrar para as redes e correr para o abraço.

A torcida do Primos foi ao absoluto delírio com 9min30 decorridos. Era o gol da virada: Silas arrancou em contra-ataque, driblou três adversários, incluindo o goleiro, e finalizou para o fundo das redes, já quase sem ângulo. Um golaço de fazer o torcedor querer pagar ingresso para o jogo com entrada gratuita.

Mas ainda tinha jogo, e o Figueira respondeu de forma imediata, menos de dois minutos depois. Após passe interceptado dentro da área. Henrique emendou a sobra com um chute forte, rasteiro, de primeira: 3 a 3.

Flavinho decide

O camisa 11, Flavinho, começou a escrever o clímax do jogo, consagrando-se como o destaque da final. Faltando seis minutos para o fim, ele arrancou sozinho em contra-ataque e chutou firme para colocar sua equipe novamente à frente no placar: 4 a 3.

E pouco mais de um minuto depois, a fatura foi liquidada. Flavinho pegou a bola no meio da quadra, driblou Luis Henrique e Silas e finalizou quase sem ângulo, com um chute cruzado potente. A bola morreu no canto alto, na bochecha da rede, sem chances para o goleiro Josemar Cuchi.

Com 5 a 3 no placar, o Primos se lançou ao ataque de todas as formas, mas esbarrava na defesa adversária, que não dava brecha. O apito final foi dado, para a festa total do Figueira e de sua torcida.

Fala, craque

“Um trabalho muito duro. No ano passado, fizemos uma competição impecável, mas fomos lá e perdemos para eles na final. Este foi nosso ano. É só alegria, vamos festejar e vamos para cima. Aqui é Figueira, tem que respeitar, porque o Figueira voltou para dominar Botuverá de novo”, comemora Flavinho.

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos: