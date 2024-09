Setembro inicia diante da expectativa do ingresso de uma frente fria à região de Brusque, esperada para o turno da noite deste domingo, 1, conforme antecipa Ronaldo Coutinho, especialista da Climaterra.

Embora haja uma pequena chance de chuva no período noturno, os volumes esperados são baixos. O principal efeito desse sistema, à vista, será o incremento da nebulosidade, como indicado por Coutinho.

Antes, durante o decorrer do dia, o tempo deve permanecer seco, proporcionando um cenário ideal para atividades ao ar livre, como caminhadas, passeios e encontros ao ar livre com amigos e familiares, então explica o profissional da Climaterra.

Decorrer de setembro

Para o início da primeira semana de setembro, tanto para a segunda-feira, 2, quanto terça-feira, 3, a previsão é de tempo seco com variação de nuvens em Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

As temperaturas da tarde devem permanecer em um patamar agradável, variando entre 22 e 25°C.

Já durante a noite, as mínimas sinalizam oscilar entre 9 e 12°C, resultando em um cenário predominantemente frio, mas sem extremos para a região.

Uma possibilidade de chuva um pouco mais abrangente está prevista para a noite de quarta-feira, mas essa projeção ainda precisa ser monitorada com mais detalhes, à medida que a data se aproxima, conclui Coutinho.

*Com informações: Climaterra

Mais notícias após anúncios

O Blog do Ciro Groh quer agradecer aos parceiros comerciais, que acreditam e investem neste trabalho, garantindo que pautas como esta cheguem até você.

Confira nos banners abaixo os nomes de cada um de nossos apoiadores e clique para então conhecer os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Veja também:

1. Prática do arco e flecha cresce em Brusque: conheça os benefícios

2. VÍDEO – Casal de Guabiruba então transforma quintal em verdadeiro paraíso verde

Setembro na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Finalizando esta seção, queremos que todos apreciem as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens retratam o início da manhã deste domingo, clicado em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e, então, enviar uma mensagem com OK