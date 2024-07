O Brusque empatou com o CRB em 1 a 1 na noite desta segunda-feira, 1º, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após um primeiro tempo em que desperdiçou chances claras, o quadricolor sofreu gol de Anselmo Ramon na segunda etapa, perdeu pênalti com Serrato e ainda deixou tudo igual com Ianson, aos 57 minutos. A partida foi marcada por diversas e longas revisões do VAR.

Com o resultado, a equipe do técnico Luizinho Vieira segue no 18º lugar. Está com 12 pontos em 13 jogos. A 16ª colocada, Chapecoense, tem 14. O CRB é o 17º, com 13, mas com dois jogos a menos. O 15º, Paysandu, tem 16 pontos em 13 partidas.

Bem na defesa

O CRB foi quem começou com mais posse de bola. Tentava fazer valer o mando de campo, com o Brusque mais acuado e com dificuldades de sair jogando. Ainda assim, a equipe alagoana não ameaçava o goleiro Matheus Nogueira, com a defesa quadricolor funcionando bem com três zagueiros, complementados com os laterais Mateus Pivô e Marcelo.

A melhor oportunidade dos anfitriões só saiu aos 40 minutos. Praticamente a única, com o resto sendo chutes bloqueados ou que saíam sem perigo. Mas naquele momento, em cobrança de falta, a bola passou por todo mundo e chegou a Fábio Alemão, que cabeceou no contrapé de Matheus Nogueira. Ela atingiu a trave e sobrou para o goleiro quadricolor.

Perdendo chances

A partir dos 18 minutos, o Brusque conseguiu respirar e sair mais para o jogo. Aos 22, o Brusque pressionou a saída de bola com Serrato e recuperou a bola. Na sequência, Keké recebeu passe de Paulinho Moccelin para ficar cara a cara com Matheus Albino. O atacante tentou o chute colocado na saída do goleiro, que defendeu com o pé esquerdo. Foi a melhor chance do primeiro tempo.

Crescendo na partida, o Brusque ganhava diversos duelos no meio-campo e conseguia interceptações, mantendo o CRB longe de sua área.

Aos 35, Ianson cabeceou da intermediária defensiva e a bola cruzou o campo até sobrar com Paulinho Moccelin. Em outra boa atuação do camisa 94, ele fez o passe na direita para Dionísio, que avançou e mandou a bomba rasteira, mas muito em cima de Matheus Albino. O goleiro fez boa defesa, sem rebote.

Aos 37, em outro bom ataque do Brusque, Serrato deixou Keké com espaço dentro da área. O atacante chutou forte de perna canhota, tentando o canto oposto, mas mandou do lado de fora da rede. Aos 47, no último lance de ataque do quadricolor, Serrato fez belo passe a Dionísio, que ajeitou demais e foi desarmado na área.

Mais CRB

Com as entradas de João Neto e Rômulo no intervalo, o CRB tentou retomar o controle da partida desde o início do segundo tempo. Aos sete minutos, cruzamento à meia-altura pela direita terminou com João Neto completando meio de coxa, meio de virilha. A bola subiu demais e passou por cima do travessão.

O Brusque já não chegava perto de criar as chances do primeiro tempo, e as raras tentativas de contra-ataque mal chegavam à área. O CRB dominava a posse de bola, mas também não mantinha um ímpeto constante, e o jogo perdia intensidade.

Aos 28 minutos, o quadricolor chegou bem ao ataque. Diego Mathias levantou na área, Madison cabeceou, mas a bola passou ao lado, sem grandes sustos a Matheus Albino. Aos 31, Olávio recebeu cruzamento no contrapé, tentou o cabeceio, mas a bola subiu demais.

Placar aberto

O CRB abriu o placar aos 33 minutos. Após bola alçada pela direita, Caio César, que havia acabado de entrar, escorou no meio da área. Anselmo Ramon buscou a bola para chutar cruzado, quase sem ângulo, e abrir o placar.

Dois minutos depois, o Brusque tentou a resposta. Após bate-e-rebate na área, Diego Mathias chutou cruzado e Madison completou para o gol. Com o jogador, claramente em posição irregular, o assistente levantou a bandeira, mas, inexplicavelmente, o lance foi analisado pelo VAR por longos minutos até a confirmação do óbvio impedimento.

Pênalti

Aos 49 minutos, Diego Mathias recebeu bola invertida na área, botou a bola na frente e foi calçado por Hereda. O árbitro marcou escanteio, mas foi chamado ao monitor do VAR e assinalou a penalidade.

Serrato foi para a bola, bateu e Matheus Albino defendeu com os joelhos em seu canto direito. Foi o segundo pênalti desperdiçado pelo time do Brusque nos últimos dois jogos. Na rodada anterior, Olávio já havia perdido pênalti no jogo contra o Ituano, encerrado em 1 a 1.

Gol chorado

O Brusque partiu para o abafa com tudo. Aos 57 minutos do segundo tempo, já após alguns momentos de bate-e-rebate, Éverton Alemão chutou, Matheus Albino defendeu, a bola bateu no travessão. Olávio dominou, teve chute bloqueado, a bola voltou pipocando em todo canto e Ianson mandou pro fundo do gol. Alívio total para o quadricolor, que poderia ter até vencido o jogo.

Próximo jogo

O Brusque volta a campo nesta sexta-feira, às 21h, contra a Ponte Preta, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. O CRB visita o Mirassol em jogo a ser disputado em 9 de julho, terça-feira, no Maião.

CRB 1×1 Brusque

Campeonato Brasileiro – Série B

13ª rodada

Segunda-feira, 1º de julho de 2024

Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

CRB: Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Gustavo Henrique (Caio César), Matheus Ribeiro (Jorge); Falcão (Rômulo), João Pedro, Gegê; Mike (João Neto), Léo Pereira; Anselmo Ramon

Técnico: Daniel Paulista

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Ronei) Éverton Alemão, Ianson, Wallace, Marcelo; Rodolfo Potiguar (Madison), Serrato, Dionísio (Diego Mathias); Paulinho Moccelin (Olávio) e Keké (Diego Tavares).

Técnico: Luizinho Vieira

Gols: Anselmo Ramon; Ianson

Cartões amarelos: Dionísio

Arbitragem (SP) Fabiano Monteiro dos Santos, auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Rafael Tadeu Alves de Souza.

Quarto árbitro: José Jaini Oliveira Bispo (AL)

VAR: Vinícius Gomes do Amaral (MG), auxiliado por Helen Aparecida Gonçalves Araújo (MG).

