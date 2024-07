A torcida do Brusque ainda aguarda pelos primeiros reforços do clube na janela de transferências iniciada em 10 de julho. O objetivo da diretoria é contratar atacantes e meias, considerando o desempenho do quadricolor na frente: 14 gols em 17 jogos na Série B e 38 gols em 38 jogos somando todas as competições.

Na última Série B disputada pelo Marreco, em 2022, a janela foi curta, de 18 de julho a 15 de agosto. O quadricolor também tinha problemas no ataque, e este foi o foco das contratações, que não foram numerosas: quatro atacantes foram apresentados.

As primeiras novidades foram Paulo Baya (ex-Avaí) e Fernandinho (ex-Remo), que chegou ao Brusque como Fernando Nathan porque já havia um Fernandinho no elenco, campeão catarinense em 2022. Paulo Baya não fez grande passagem pelo quadricolor. Jogou 18 partidas, sem gols marcados. Em sua especialidade, as bolas paradas, ficou apenas no quase, acertando, no máximo, a trave.

Fernando Nathan foi apresentado oficialmente em 20 de julho, teve sua saída anunciada oito dias depois, alegando problemas particulares. Jogou apenas 28 minutos em Guarani 1×1 Brusque.

Os outros reforços foram destaques da Série D: Patrick Machado, autor de nove gols pelo Nova Venécia-ES; e Franklin Mascote, emprestado pelo Retrô-PE. Atuaram em 10 e oito partidas, respectivamente.

Em 2021

Em 2021, quando o Brusque jogou pela primeira vez a Série B no formato atual, não havia algo como uma janela de transferências. Ela foi implementada pela primeira vez em 2022.

Após as contratações para o início da Série B, o Brusque acertou com sete jogadores entre junho e setembro de 2021: o zagueiro Luizão; o lateral Marcelo (que retornou recentemente ao clube); o volante Evandro; o meia Marlone; e os atacantes Hugo Borges, Tony e Foguinho.

Todos os sete chegaram já para a disputa do segundo turno daquela Série B e tiveram diferentes níveis de participação. O zagueiro Luizão, por exemplo, disputou quatro partidas e depois, sofreu uma lesão, anotou gols em vitórias importantíssimas sobre Remo (3 a 1) e Náutico (4 a 3) no Augusto Bauer. O atacante Tony fez dois gols em nove partidas; Foguinho e Hugo Borges disputaram oito jogos e causaram boa impressão em suas atuações.

Poucos gols

O Brusque tem 38 gols em 38 jogos em 2024. Ao todo, foram três gols contra de adversários e gols marcados por 15 jogadores do quadricolor. A equipe balançou as redes em 25 partidas e ficou zerada em 13. Na Série B, Rodolfo Potiguar é o artilheiro, com dois gols.

Artilharia da temporada

Guilherme Queiróz – 6 gols

Olávio – 5

Cristovam – 4

Alex Ruan, Rodolfo Potiguar, Mateus Pivô, gols contra – 3

Jhemerson e Paulinho Moccelin – 2

Wallace, Dentinho, Anderson Rosa, Ianson, Keké, Serrato e Wellissol – 1

Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: