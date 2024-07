Saiba quem era a mulher que foi assassinada e teve a casa roubada no Norte de SC

Foi identificada como Roseli do Rocio Cordeiro, de 57 anos, a mulher que foi assassinada e teve a casa roubada em Três Barras, no Norte catarinense. O crime aconteceu nesta terça-feira, 23.

Roseli era natural do Paraná, mas morava no bairro João Paulo II, em Três Barras. Ela trabalhava com coleta de materiais recicláveis.

O sepultamento dela aconteceu ainda nesta quarta-feira, 24, no Cemitério Municipal de Três Barras.

Mulher foi assassinada em casa

Segundo a Polícia Militar, o crime foi registrado como latrocínio, por volta das 17h45, na rua Augusto Stocloska. Roseli foi encontrada morta na residência, com perfurações de arma branca.

Conforme relato da sobrinha da vítima, objetos foram furtados da residência. A autoria do crime é desconhecida. O caso deve ser investigado pelas autoridades locais.

