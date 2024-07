Mulher é morta e tem casa roubada no Norte catarinense

Uma mulher de 57 anos foi morta e teve a casa roubada em Três Barras, no Norte catarinense. O caso aconteceu no fim da tarde desta terça-feira, 23.

Segundo a Polícia Militar, o crime foi registrado como latrocínio, por volta das 17h45, na rua Augusto Stocloska, no bairro João Paulo.

A vítima era natural do Paraná e não tinha passagens policiais no estado. Ela foi encontrada morta na residência, com perfurações de arma branca.

Conforme relato da sobrinha da vítima, objetos foram furtados da residência. A autoria do crime é desconhecida. A identidade da vítima não foi informada.

