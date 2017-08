Empresa inicia nova etapa para restabelecimento do acesso da ponte Arthur Schlösser

Após um mês do início das obras, a empresa licitada segue com os serviços estruturais para o restabelecimento do tráfego na Ponte Arthur Schlösser. De acordo com engenheiro fiscal da prefeitura, Renato de Borba, essa fase dos trabalhos compreende a preparação das vigas para protensão, que tem o objetivo de dar mais proteção à estrutura.

“Essa etapa consiste na execução das bases nas laterais do acesso, para a fixação das placas onde serão colocados os cabos de protensão”. O material deverá ser entregue até a próxima semana.

Os cabos de protensão visam introduzir na estrutura um estado prévio de tensão, com o objetivo de garantir a resistência para sua sustentação. “Este é um processo relativamente rápido e quando concluído, a prefeitura já poderá liberar a passagem para o fluxo de veículos leves”. Porém, o engenheiro frisa que após isso será iniciada uma nova fase da obra, com o reforço da infraestrutura existente.

Paralelamente, a empresa começará a confecção das estacas raiz junto ao leito do rio. Elas darão sustentação à nova coluna que será implantada no local da que foi danificada.