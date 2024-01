Empresário brusquense e esposa são encontrados mortos em apartamento em Itapema

O empresário brusquense Sérgio Souza Corrêa, de 59 anos, e a esposa Eduarda Gorgick, de 24, foram encontrados mortos em um apartamento em Itapema na noite do domingo, 14.

A Polícia Militar foi ao local, na rua 115, no Centro da cidade, e encontraram o apartamento já com a porta aberta. Ao entrar, avistaram os dois no chão, com muito sangue em volta. Próximo a mão do homem estava um revólver.

A área foi isolada, e a PM acionou Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias e a Polícia Científica.

Funcionário do homem quebrou janela para entrar no apartamento

Um homem, que encontrou os corpos, relatou que prestava serviços ao homem e entrou em contato para saber se precisava fazer uma viagem, mas não conseguiu. Ele, então, decidiu ir até o apartamento, já que ele não costumava demorar a responder.

Ao chegar no prédio, viu o celular dele e da esposa dentro de um hidrante, o que lhe chamou a atenção. Ele, então, contactou a irmã do homem para ir até o local, pois ela possuía a chave reserva.

Eles, porém, não conseguiram entrar, pois o imóvel estava trancado por dentro. Por isso, decidiram arrombar a porta, mas também não conseguiram. Eles, então, acessaram a sacada pelo apartamento do vizinho.

O homem precisou quebrar o vidro da sacada para entrar e sofreu uma lesão na mão. Ele, então, viu os corpos e a arma, e acionou a polícia.

De acordo com o relatório, aparentemente o crime havia ocorrido já há um bom tempo, pois o cheiro estava forte, o sangue seco e ambos esbranquiçados.

Vizinhos disseram ter visto o casal pela última vez na tarde do dia anterior, quando estariam presentes em um churrasco no salão de festas do edifício.

Ninguém ouviu disparo ou briga. Ao buscarem as câmeras, foi identificado o casal descendo do elevador as 16h30 do dia anterior. Depois disso, a mulher saiu sozinha ao corredor às 17h23 e guarda dois celulares na caixa de hidrante do corredor. Depois disso, volta para o apartamento. Eles não foram mais vistos desde então.

