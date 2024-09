Empresas de Brusque vão poder ser notificadas sobre processos administrativos via e-mail

A Câmara de Vereadores de Brusque aprovou em sessão ordinária nesta terça-feira, 17, projeto de lei para possibilitar que empresas possam ser notificadas e intimidas sobre processos administrativos em âmbito municipal via e-mail.

O texto, de origem do Executivo, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. A proposta estabelece a possibilidade das empresas interessadas informarem seus endereços de e-mail para o recebimento de notificações e intimações sobre atos praticados em processos administrativos que tramitam na administração pública direta e indireta.

A prefeitura reforça que o processo de notificação e intimação em procedimentos administrativos é uma prática essencial para a garantia do direito ao contraditório e à ampla defesa, mas entende que o método tradicional de envio dessas comunicações através dos serviços postais apresenta desafios significativos, como atrasos, custos elevados de postagem e a possibilidade de extravio.

Assim, com o encaminhamento de e-mail para notificação e intimação de empresas, o município busca, além de incentivar a modernização, reduzir gastos e promovendo a sustentabilidade — em consonância com o programa Brusque Sem Papel, implantado em 2020 –, eliminando despesas com papel, impressão, envelopes e tarifas postais, resultando em economia para a administração e possibilitando a melhor utilização dos recursos municipais.

Além disso, a prefeitura entende que será possível agilizar processos administrativos. Com o envio eletrônico, a tomada de decisões será mais ágil e a segurança será maior, pois o e-mail permite o rastreamento e a confirmação de recebimento das notificações, reduzindo as chances de alegações de não recebimento e perdas de prazos processuais.

“A regulamentação do cadastramento de endereços eletrônicos para fins de comunicação processual é uma medida que se alinha às necessidades de modernização da gestão pública, proporcionando benefícios econômicos, ambientais e sociais”, resume a justificativa do projeto.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: