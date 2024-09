Senai de Brusque apresenta novo laboratório têxtil para empresas do setor

O Senai de Brusque apresentou nesta quarta-feira, 12, seu novo laboratório têxtil 4.0. No evento de apresentação, foram exibidos os equipamentos às empresas do setor na região. O investimento no laboratório foi de aproximadamente R$ 2 milhões.

Entre os equipamentos estão um tear circular, o tear plano e um plano com jacquard, além de diversos materiais têxteis complementares, que vão facilitar a aprendizagem dos estudantes da instituição.

De acordo com o Senai, os novos equipamentos possuem tecnologia 4.0. Silvana Meneghini, gerente-executiva do Senai na região do Vale do Itajaí Mirim, falou sobre os importantes investimentos que estão chegando para a região e salientou que oferecer uma estrutura moderna aos estudantes e devolver ao mercado profissionais cada vez mais desenvolvidos é um dos objetivos do Senai, Sesi e Fiesc.

“Estamos muito felizes em entregar uma estrutura laboratorial adequada ao processo de aprendizagem e que atende o setor industrial. São equipamentos alinhados com aquilo que o setor industrial necessita”, disse Silvana.

Ela também mencionou que o novo prédio da escola Sesi deve iniciar suas atividades em 2025, e receberá parte da educação básica, que já é oferecida pela instituição.

Modernização do laboratório têxtil

Outro investimento já projetado para a região de Brusque é a modernização do Instituto Senai de Tecnologia Têxtil, Vestuário e Design, que abriga o Laboratório de Fiação e Tecelagem (Lafite). “Sabemos da importância histórica e econômica que este laboratório tem para nossas indústrias. Os recursos estão aprovados, por meio do presidente Mario Cezar de Aguiar, e parte do investimento deve chegar este ano ainda”, diz o vice-presidente da Fiesc na região do Vale do Itajaí Mirim, Edemar Fischer.

Para o presidente do Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem, Malharia e Tinturaria de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sifitec), Marcus Schlösser, os investimentos no laboratório têxtil do Senai atendem demanda do setor industrial. “Temos instalações adequadas para servir o setor que tem longa história de contribuição ao desenvolvimento da região e continua crescendo muito”, ressaltou.

O presidente do sindicato enalteceu ainda a importância do Senai para a formação de profissionais para a indústria. “A capacitação dos trabalhadores é um desafio contínuo, pois pode representar um gargalo para o desenvolvimento de qualquer setor. Por isso, a importância de continuarmos ampliando e atualizando estas instalações, para acompanhar o crescimento e o desenvolvimento tecnológico que avança a cada dia”.

Abertura com palestra

A cerimônia de abertura contou com uma palestra promovida pelo presidente emérito e superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), Fernando Pimentel. A palestra teve como tema as “Tendências do mercado têxtil” e chamou a atenção para o potencial industrial catarinense trazendo um panorama do setor, assim como as tendências tecnológicas e a agenda de sustentabilidade.

Além de empresários da região, o evento contou com o apoio do Sindicato Patronal das Indústrias do Vestuário de Brusque, Botuverá, Guabiruba e Nova Trento (Sindivest) e do Núcleo Vale das Toalhas.

