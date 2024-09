Enfermeira leva cores às paredes do setor oncológico do Hospital Imigrantes, em Brusque

As paredes do novo setor de Oncologia do Hospital Imigrantes estão ganhando cores pelas mãos da enfermeira e artista visual Amanda Sales. Segundo ela, as pinturas têm o objetivo de humanizar e levar conforto ao espaço, que deve receber em breve diversos pacientes em tratamento contra o câncer.

Formada há 8 anos, a enfermeira foi convidada para trabalhar no Instituto Maria Schmitt (Imas), que administra o hospital, e deve compor a equipe do setor oncológico. Contudo, o desafio de colorir as paredes da oncologia pediátrica e adulta veio depois. Amanda detalha que a iniciativa partiu do diretor do Imas, Robson Schmitt Machado, e do gerente de enfermagem, Altair Santos Hahn.

“Fiquei muito feliz e empolgada, e aceitei imediatamente. Confesso que jamais imaginei que teria uma oportunidade tão singela e bonita de oferecer aos nossos pacientes, além da minha assistência, um espaço humanizado e confortável através da arte”, afirma.

Amanda está pintando as paredes da recepção e das salas de quimioterapia infantil e adulta, e também deve colorir as salas de internação da oncologia, tanto adulta quanto pediátrica. No futuro, ela também deve levar cores para os corredores do hospital.

“Haverá muitos desenhos espalhados por aí. Fico muito feliz em vivenciar uma época em que as paredes dos hospitais não precisam mais ser completamente brancas. Esse incentivo à arte é muito importante”, ressalta.

Com as pinturas, Amanda deseja que o enfrentamento do câncer fique mais leve aos pacientes. Segundo ela, os desenhos se tornam uma distração. “Vejo que os pacientes soltam a imaginação quando observam um desenho e têm contato com a arte. Acredito que, assim, o momento se torna mais agradável para eles”, defende.

Neste sentido, a enfermeira explica que os desenhos foram pensados de forma aleatória, mas reforça o propósito de transmitir conforto, utilizando cores suaves. “Não faz diferença apenas para os pacientes, mas também para os profissionais de saúde. Entrar aqui e não ver só paredes brancas, como é comum em ambientes hospitalares, traz uma melhora no humor e no bem-estar, que é surreal”, destaca.

“Fico lisonjeada com a oportunidade. Para mim, é muito gratificante. Está sendo um processo muito prazeroso. Além da assistência que presto aos pacientes, poder realizar esse trabalho e estar em contato com os desenhos é gratificante”, afirma.

Inspiração no Hospital Imigrantes

Amanda conta que o gosto pela pintura surgiu na infância, com o incentivo dos pais. Na vida adulta, a prática foi retomada durante a pandemia de Covid-19.

“Ficar em casa me fez pegar uma folhinha de papel e começar a desenhar. Vi que ainda levava jeito. Depois disso, nunca mais parei. Continuo desenhando, faço cerâmica também, e estou sempre buscando algo relacionado à arte”, continua.

O que começou como um hobby se transformou em trabalho para Amanda. Ela começou a fazer pinturas nas paredes de casa e já levou sua arte para outros espaços, como bares.

“Eu fazia porque gostava, como uma distração, algo muito terapêutico para mim. Surgiram essas oportunidades, e vi que tenho jeito para isso, que consigo me expressar bem através dos desenhos”, finaliza. É possível acompanhar o trabalho artístico de Amanda Sales no Instagram @expressyoursel.art.

Confira mais fotos do trabalho de Amanda Sales:

