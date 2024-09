Motociclista é levado ao hospital após acidente com caminhão em Nova Trento

Um motociclista foi levado para o hospital após colidir com um caminhão na rodovia Gentil Battisti Archer, no bairro Claraíba, em Nova Trento. O fato aconteceu por volta das 13h desta quarta-feira, 25, na região que é limite entre Brusque e Nova Trento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, os agentes encontraram o condutor da motocicleta, Yamaha Fazer, de 21 anos, deitado sobre a pista. Ele apresentava fraturas fechadas nas pernas e na região do fêmur, além de escoriações nas mãos.

Os socorristas imobilizaram os ferimentos e levaram a vítima para o hospital. No caminho, os bombeiros encontraram uma viatura do Samu, que medicou o jovem. O motorista do caminhão, de 52 anos, não ficou ferido e permaneceu no local.

Informações sobre a dinâmica do acidente não foram divulgadas.

