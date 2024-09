O Fênix conquistou a Recopa Intercontinental de futsal neste sábado, 21, após vitória por 3 a 1 sobre o Ourinho no Ginásio do Imigrante, em Botuverá. No jogo de ida, o time guabirubense já havia vencido por 5 a 2.

O placar foi aberto por Pepe, após jogada individual no lado esquerdo da quadra e um chute potente, no ângulo à esquerda da goleira. Emily empatou com cerca de 4 minutos de jogo, contando com o desvio de Pepe após o chute da entrada da área. Contudo, Pepe, novamente, soltou uma bomba em cobrança de falta para desempatar a partida para o Fênix, ainda no primeiro tempo.

Nos minutos finais da partida, após cobrança de lateral de Duda, Bia marcou o terceiro do fênix, chutando de média distância: 3 a 1.

Na Recopa masculina, o campeão foi o Figueira. O jogo de ida, no fim de semana anterior, havia sido interrompido por conta de uma briga que envolveu torcedores e jogadores. O time de Botuverá vencia o Atlético Tarumã por 2 a 1 no momento da interrupção e, neste sábado, 21, recebeu o troféu.

Assista agora mesmo!

Dance music e passinho agitaram a pista da Danceteria Palmeira nos anos 90: