Pastor morre após cair de telhado de salão de igreja em Camboriú

O pastor de uma igreja de Camboriú morreu no hospital após cair do telhado do salão da instituição. O fato aconteceu na manhã desta quarta-feira, 25, no Centro da cidade.

Em contato com a igreja Gideões Missionários da Última Hora, foi confirmado que a vítima trata-se do pastor Hueslen Ricardo Santos, de 50 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para a ocorrência, ele sofreu a queda de um andaime de uma altura de aproximadamente 5 metros.

Ainda conforme o relatório dos socorristas, a vítima apresentava rebaixamento do nível de consciência, estava agitada, com sinais de traumatismo cranioencefálico (TCE), assim como apresentando ferimento cortante na cabeça, sinais vitais instáveis e olhos roxos.

Ele foi estabilizado e colocado em maca rígida, com uso do colar cervical, assim como teve sua lesão contida.

Durante o transporte ao Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, foi ministrada oxigenoterapia na vítima.

O falecimento do pastor Hueslen foi divulgado pelo Programa Voz Missionária e compartilhado pela instituição Gideões Missionários da Última Hora.

Leia também:

1. Corpo de mulher é encontrado boiando no rio Itajaí-Mirim, em Itajaí

2. Conheça as oito candidatas à realeza da 38ª Fenarreco

3. Motorista que atropelou, matou e arrastou motoboy com carro é condenado em Brusque

4. Sinta a magia: descubra o encanto em viver no interior de Botuverá

5. Família de Brusque cria vaquinha para custear internação de pai na UTI após complicações em cirurgia

Assista agora mesmo!

Dance music e passinho agitaram a pista da Danceteria Palmeira nos anos 90: