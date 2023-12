Engavetamento entre veículos interdita trecho da BR-101, em Itajaí; filas chegam a seis quilômetros

Um engavetamento entre veículos interditou um trecho da BR-101, em Itajaí, na manhã desta segunda-feira, 11. O acidente aconteceu por volta das 8h no quilômetro 121.

A Arteris Litoral Sul, concessionária que atua no local, informou que, às 8h40, havia uma fila de seis quilômetros na rodovia.

No momento, as duas faixas liberadas para tráfego no local da ocorrência. Segundo a Arteris, apenas o acostamento segue bloqueado. Não foram divulgadas mais informações.

Notícia em atualização

