Notícias animadoras emergem para os entusiastas do calor após um alívio nas condições climáticas de verão em Brusque e em todo o Vale do Itajaí.

As madrugadas então amenas e as tardes sem aquecimento expressivo, que têm marcado o cenário recente, estão com os dias contados.

As previsões apontam para uma retomada das temperaturas a patamares superiores a 30°C ao longo desta semana em todo o estado catarinense.

No entanto, esse aumento gradual nos termômetros é digno de nota. Tanto esta segunda-feira,11, quanto a terça-feira,12, ainda exibirão picos máximos que remetem a suavidade característica da meia estação.

Explorando a temática anteriormente delineada, buscamos insights com o renomado meteorologista Piter Scheuer, que generosamente compartilhou conosco suas visões sobre o tópico em questão.

No boletim subsequente, o especialista também avalia, minuciosamente, as condições do tempo, de uma maneira geral, previstas para transcorrer desta semana.

Não deixe de conferir a seguir as análises deste profissional.

Umidade do mar inibe calor

*Boletim: Piter Scheuer >>

Início este boletim ressaltando a influência da umidade marítima nas condições do tempo de Brusque e nas demais localidades do Vale do Itajaí.

Tanto nesta segunda-feira quanto na terça-feira, antecipamos uma maior presença de nuvens, mesmo com o sol fazendo aparições, mas sem dominar o cenário.

Vale observar que há uma possibilidade, ainda que sem um horário específico, de ocorrer garoa ou chuva fraca, com menores probabilidades na terça-feira.

As temperaturas nesses dois dias permanecem em um nível moderado, não ultrapassando, pois, a marca dos 25 a 27°C, proporcionando tardes sem um aquecimento significativo.

Retomada do calor

Ao adentrarmos na segunda metade da semana, é perceptível a retomada gradual do calor em todo o estado de Santa Catarina, a partir da quarta-feira.

Este aumento térmico se manifestará então de maneira progressiva à medida que os dias avançam.

Ao analisarmos especificamente a região de Brusque, observamos que, já a partir de quarta-feira, as temperaturas máximas podem superar os 30°C.

No entanto, reserva-se para o próximo fim de semana o calor mais intenso, com projeções atuais indicando valores entre 34 a 36 a 37°C no sábado e domingo.

Quanto às condições do tempo previstas, a umidade proveniente do mar deve perder intensidade a partir de quarta-feira, permitindo aberturas mais significativas de sol.

Isso cria um ambiente mais propício para atividades ao ar livre.

A partir de sexta-feira, surgem as possibilidades de pancadas típicas de verão, de forma bem isolada, podendo trazer chuvas intensas para uma área específica e quase nenhuma para outra próxima.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Avançando com nossa cobertura editorial, exploraremos agora o acompanhamento do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram coletadas pela rede Groh Estações.

Na tabela subsequente, é viável verificar as temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer em cada área indicada em vermelho.

Adicionalmente, os acumulados de chuva então pontuados até as primeiras horas da manhã estão destacados em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Encerrando a pauta de hoje, apreciem as deslumbrantes paisagens compartilhadas por nossos leitores, ilustrando o início da manhã desta segunda-feira em cada local mencionado nas legendas.

