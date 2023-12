Ambulância capota em ribanceira na BR-280 e deixa paciente recém operada ferida no Norte de SC

Uma ambulância capotou em ribanceira às margens da BR-280, próximo à região do Rio Preto, em Rio Negrinho, durante a manhã deste sábado, 9. Dentro do automóvel havia uma paciente de 42 anos, que voltava de um procedimento cirúrgico realizado em Joinville, além de outras quatro pessoas.

Quando chegaram no local, viram que a mulher estava sentada dentro da ambulância. Ela estava consciente, porém confusa.

A vítima relatou para os bombeiros que estava presa aos cintos de segurança na maca, no entanto, foi liberada por populares.

Posteriormente, os bombeiros utilizaram cabo de salvamento para a retirada dela da ribanceira.

A mulher reclama de dores na parte frontal do crânio, onde apresenta um edema, devido ao acidente.

Após a estabilização veicular, os bombeiros realizaram avaliação da vítima, e a imobilização com colar cervical e maca rígida. Mais tarde, ela foi encaminhada ao hospital, sendo ofertado oxigênio.

Mais feridos

Fora do veículo capotado havia outras vítimas, que apresentavam escoriações leves. Uma mulher de 37 anos referia dores na região cervical, outra mulher de 39 anos, que apresentava corte na mão direita, uma mulher de 59 anos, com dores no joelho e, por fim, um homem de 40 anos, com ferimento no tornozelo direito. Todos foram encaminhados para o hospital.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: