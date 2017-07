Entidades assinam convênios contemplados no Fundo Municipal de Apoio à Cultura

Foram assinados na tarde desta quinta-feira, 27, os convênios contemplados no Fundo Municipal de Apoio à Cultura. No total, 11 projetos voltados as áreas de música, teatro, literatura, artes visuais, cinema e artes populares receberão até R$ 15 mil, por iniciativa.

Projetos contemplados

Proponente classificado: Arno Gervasi

Projeto: Encontro de Grupo de Reis

Área: Artes Populares

Valor: R$ 6.767,50

Sinopse: Evento gratuito ao público e que busca resgatar nossas culturas e tradições, com o desejo de preservar e incentivar as tradições regionais, continuando assim resgatando e firmando nossas raízes.

Proponente classificado: Sérgio Luís de Azevedo Júnior

Projeto: A memória da cidade

Área: Artes Visuais

Valor: R$ 14.500

Sinopse: O documentário “A Memória da Cidade” (20 minutos), reúne o passado de um povo, retratado pelas lentes do fotógrafo e empresário Erico Zendron. Viajamos no tempo e nos vemos no reflexo das imagens clicadas desde a década de 40, no cotidiano da vida brusquense. Como num espelho montamos um quebra-cabeças, o motivo de hoje tudo estar do jeito que está. Passado e presente. É a memória da cidade de Brusque no ponto de vista do autor, um brusquense que viveu toda aquela experiência e que ainda está aqui para nos compartilhar. Das telas para as mãos marcadas pelo tempo de seu Erico Zendron, as fotografias também marcadas pelo tempo tornam-se personagens principais deste enredo.

Proponente classificado: Ricardo Weschenfelder

Projeto: “Finge que a gente era”

Área: Literatura

Valor: R$ 12.000

Sinopse: Publicação do livro infantil “Finge que a gente era” com texto de Ricardo Weschenfelder e ilustrações de Silvia Teske.

Proponente classificado: Leandro Cogo Bolsan

Projeto: Oficina de criação de personagem 2

Área: Artes Visuais

Valor: R$ 8.200

Sinopse: O presente projeto será dividido em 3 etapas, sendo elas: 1) 20 aulas com 3 horas cada onde será abordado o desenho básico, criatividade, criação de personagens e, por fim, criação de quadrinhos; 2) nessa etapa será feita a montagem do material e a concepção gráfica para o mesmo, posteriormente ocorrendo a impressão de 700 unidades do quadrinho. E; 3) lançamento no vão da Fundação Cultural.

Proponente classificado: Ricardo José Engel

Projeto: Editoração e impressão do anuário Notícias de Vicente Só – Brusque e região nº 65, de 2017

Área: Literatura

Valor: R$ 8.000

Sinopse: O anuário “Notícias de Vicente Só, Brusque e região” é um periódico que teve sua impressão realizada de forma semestral desde a década de 1970, criada sob os auspícios da Casa de Brusque. O projeto vista editorar, imprimir e socializar o nº 65 da referida publicação.

Proponente classificado: Karline Beber Branco

Projeto: “Ué!” – Mostra literária e visual

Área: Literatura

Valor: R$ 3.150

Sinopse: A mostra “Ué!” buscará salientar, por meio da exposição literária e das obras da artista plástica Silvia Teske, diálogos entre o adulto e a criança e o universo infantil na perspectiva visual da criança. Inspirado na relação real da mãe escritora e seu filho – a importância das reflexões que emergem deste processo estão nos escritos, bem como a observação estética dos meninos presentes nas telas. A mostra busca instigar a observação dos questionamentos da criança.

Proponente classificado: Maiara Victorino

Projeto: Livro infantil Cako o Cacto

Área: Literatura

Valor: R$ 10.800

Sinopse: Livro infantil com a história de um jovem cacto que não se encaixa no ambiente onde vive e sai à procura de seu lugar ao sol. O objetivo do trabalho é mostrar para as crianças que não podemos desistir de nossos sonhos e que com muita força de vontade eles podem ser realizados.

Proponente classificado: Darlan Jorge Serafini

Projeto: Ayres Gevaerd

Área: Artes Visuais

Valor: R$ 12.000

Sinopse: Ayres Gevaerd – Criador da Sociedade Amigos de Brusque (SAB), do Museu e Arquivo Histórico do Vale do Itajaí-Mirim ou Casa de Brusque e da revista histórica “Notícias de Vicente-Só” (1977). Estes são alguns dops legados do ourives, Ayres Gevaerd (1912-1992); Este documentário resgata as contribuições voluntárias de Gevaerd. Perpetuador da memória histórica de Brusque e região.

Proponente classificado: Gabriella Alessandra Bonamente

Projeto: Exposição literária – Pequenos mundos

Área: Literatura

Valor: R$ 8.000

Sinopse: A exposição literária coletiva “Pequenos Mundos” é composta por 30 microtextos, incluindo poemas haicai, micropoemas e microcontos – de diferentes temáticas e contextos, que possuem em comum a característica de sugerirem a leitura ativa, ou seja, deixam que o leitor complete o sentido das criações poéticas, que devem ser provocações, sugestões, caminhos. O projeto também percorrerá dez escolas da cidade, fazendo com que os alunos brusquenses conheçam e se encantem por essa vertente literária. Quem visitar a exposição recebe um catálogo na forma de pôster tamanho A2.

Proponente classificado: Patrícia de Souza

Projeto: Mostra Jogral – 10 anos

Área: Artes Integradas

Valor: R$ 8.750

Sinopse: Série de atividades artísticas que comporão uma mostra comemorativa pelos 10 anos de fundação da Associação Jogral de Arte e Cultura.

Proponente classificado: Adriana Tormena Tomasi

Projeto: Família pelo mundo “Uma volta ao mundo de carro com duas crianças pequenas”

Área: Literatura

Valor: R$ 15.000

Sinopse: Publicação de um livro contendo os relatos de viagem de uma família brusquense, que levou o nome de nossa cidade para o mundo, viajando por 65 países, perfazendo 145.045 quilômetros, por quatro continentes, no período de 24 meses. A expedição é inédita, levando-se em consideração, que pela primeira vez, um casal, viaja pelo mundo, com duas crianças, uma com 1 ano e 9 meses e a outra com 3 anos e 9 meses. A publicação é recheada com uma iconografia contendo mais de 400 fotos coloridas, em 384 páginas em papel couche brilho, 90 gramas.