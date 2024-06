Entidades divulgam resultados da 2ª edição do Arraiá Solidário de Brusque

Promovido pela entidade Mãos do Bem e pelo Núcleo das Mulheres Empreendedoras, a segunda edição do Arraiá Solidário de Brusque ocorreu nos dias 21, 22 e 23 de junho. O festejo se deu no Pavilhão da Fenarreco, com a presença de diversas entidades para proporcionar um momento cultural ao município e a toda região.

A entrada do evento foi franca, mas quem desejasse poderia doar 1kg de alimento não perecível. A ação foi suficiente para arrecadar uma grande quantidade de donativos, que serão posteriormente entregues às famílias carentes do município.

Durante as festividades, houve muita culinária típica, apresentações artísticas como boi de mamão, parque de diversões e queima da fogueira gigante com show pirotécnico silencioso. Além disso, a novidade deste ano foram os shows ao vivo com Bia Barros, Ray Show, Banda Hipnose, Rívia, Rogerinho Las Flores e Trio Forró Brasil.

Na parte interna do Pavilhão, ocorreu a Feira Empreender, que reuniu mais de 50 microempreendedores da região para expor e vender seus serviços e produtos.

“A festa foi pensada para ajudar as entidades; todo o lucro do evento ficou com elas”, comenta a diretora-geral de Turismo, Rafaela Maestri. “O evento foi um sucesso, superando o público da primeira edição. As entidades trabalharam duro, se esforçaram e, no final, obtiveram o resultado esperado: sucesso”.

O evento inclusivo proporcionou um momento especial para pessoas com deficiências e também para os tutores de pets, que puderam trazer seus animais para apreciar a queima de fogueira e o show de fogos silenciosos. Além disso, no último dia de festa, as crianças deficientes até 12 anos puderam curtir o parque de diversões totalmente gratuito.

Confira as vendas

AMA

– 143 Copos de Café

– 141 Fatias de Bolo

– 99 Fatias de Cuca

– 87 Bolo de Pote

– 75 Cocadas de Festa

– 30 Coquinho no Copo

– 21 Pé de Moleque de Festa

– 66 Paçoca Rolha

– 14 Pé de Moleque 17g

– 13 Doce de Amendoim

– 20 Pacote Felicidade (doces variados)

Rede Feminina de Combate ao Câncer

– 110 Rodadas na Roda da Fortuna

ONG VIDAA

– 84 Canjicas

– 651 Brigadeiros

– 608 Minipizzas

Escola Charlotte

– 4197 Cachorros-quentes

ICAD

– 296 Cachorrões

Circolo Trentino

– 1152 Espetinhos

Centro Espírita Chico Xavier

– 125 Porções de entreveiro

– 478 Pães com entreveiro

Barateiro Futsal

– 800 Crepes

– 430 Churros

ONG Mãos do Bem e Projeto Transcender

– 1208 Copos de quentão

– 578 Porções de pinhão

Grupo Escoteiro

– 385 Pipocas

– 100 Milhos

SEMA

– 2634 Pastéis

APAE

– 739 Filés duplos

– 154 Contrafilés

– 69 Porções de salada

Zehn Bier

– 1424 Litros de Chopp Pilsen

– 302 Litros de Chopp Especial

– 820 Unidades de refrigerantes

– 642 Unidades de água

Cervejaria Cequattro

– 550 Litros de Chopp Pilsen

– 121 Litros de Chopp Especial

– 504 Unidades de refrigerantes

– 334 Unidades de água

Agnus Cervejaria

– 600 Litros de Chopp Pilsen

– 220 Litros de Chopp Especial

– 190 Unidades de refrigerantes

– 168 Unidades de água

